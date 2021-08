Valentino Rossi diventa papà: Francesca Sofia Novello è incinta

Tra qualche mese Valentino Rossi diventerà papà, la sua splendida compagna, Francesca Sofia Novello, è incinta. La coppia conosce già il sesso del bebè, sarà una femmina ed è un annuncio pieno d’emozione fatto da entrambi. Valentino Rossi e Fracesca Sofia Novello hanno scelto le stesse foto per l’annuncio e la futura mammina ha commentato che presto saranno in tre e che il suo cuore è pieno di gioia. Lui ha utilizzato un po’ di ironia per nascondere l’emozione ma questa volta si è vestito davvero da dottore. L’annuncio della dolce attesa è di pochi minuti fa ma in questo breve tempo sono già tantissimi i like e gli auguri di tutti, amici vip e fan di entrambi.

VALENTINO ROSSI ANNUNCIA: FRANCESCA SOFIA NOVELLO E’ INCINTA DI UNA BIMBA

“Dopo una attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina” fa sorridere il tipo di annuncio scelto dal campione di motociclismo. L’annuncio ovviamente è arrivato sui social dove appare il pancione della Novello e lui in camice vestito da dottore mentre utilizza lo stetoscopio sul ventre della sua bellissima fidanzata.

Due settimane fa Rossi ha dato il suo addio alla Moto Gp e adesso era il momento giusto per annunciare altro. “Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre altri 20-25 anni, ma purtroppo non è possibile. Bisognava capire se ero abbastanza veloce e nel corso della stagione i risultati sono stati inferiori alle aspettative” è stata la sua spiegazione. Era il 5 agosto e più persone hanno cercato di fagli cambiare idea. Chissà, forse anche l’arrivo di un figlio l’ha convinto a lasciare la sua moto.

Tutti pazzi di gioia per la coppia, da Antonella Clerici a Paola Turani, anche lei in dolce attesa. Marica Pellegrinelli, Cesare Cremonini, Roberta Bonanno, Jovanotti, Alessia Ventura, Alessandro Cattelan, Nicole Mazzocato. Tante le amiche della modella che non sapevano della gravidanza di Francesca.