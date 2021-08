Niente GF VIP 6 per Massimiliano Mollicone che torna single: è finita con Vanessa

In queste ultime settimane più volte i fan della coppia nata a Uomini e Donne si erano chiesti come stessero andando le cose tra Massimiliano e Vanessa. I due non avevano parlato moltissimo nell’ultimo periodo anche se Vanessa aveva detto apertamente che lei e l’ex tronista di Uomini e Donne stavano affrontando un momento di crisi. Oggi è stato Massimiliano ad annunciare la fine della storia con Vanessa Spoto, dicendo che purtroppo le cose non sono andate bene. Che ci sono state delle difficoltà, che la vita reale è tosta e che insieme come coppia, non hanno funzionato. L’ex tronista di Maria de Filippi ha deciso quindi di fare delle storie e di raccontare quanto sta succedendo nella sua vita per mettere anche fine alle tante voci che stanno circolando nelle ultime ore. Non si è infatti solo parlato della fine della sua storia con Vanessa ma anche di un suo possibile ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 6. E molte persone hanno anche collegato le due cose. Massimiliano però ha smentito anche la voce che circola in merito alla sua partecipazione al reality di Canale 5 dicendo che “almeno per il momento” non farà parte del cast del GF VIP.

E’ finita tra Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone

Finisce quindi anche questa nuova storia nata nel programma di Canale 5 qualche mese fa. Massimiliano e Vanessa sono stati protagonisti di uno dei troni dell’ultima stagione del programma di Maria de Filippi. Purtroppo le cose non sono andate bene anche se Massimiliano non può nascondere che si era molto legato a Vanessa e che le piaceva stare con lei perchè ridevano spesso insieme.

La storia, è chiaro, non è finita perchè Massimiliano entrerà nella casa del GF VIP 6. Il romano non ci sarà. Ci sarà invece un’altra ex protagonista di Uomini e Donne, ex collega di Massimiliano. Nella casa infatti entrerà Sophie Codegoni, ex tronista che aveva trovato come il Mollicone l’amore nel programma di Maria ma anche la sua storia, non ha avuto il lieto fine.