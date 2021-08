Francesca Barra incinta, aspetta un figlio da Claudio Santamaria: “Dovevo dirvelo io”

Francesca Barra è incinta e aspetta un figlio da Claudio Santamaria! La notizia è trapelata grazie alla paparazzata esclusiva del settimanale Chi per essere poi confermata dai diretti interessati subito dopo tramite i social network. I due sono stati pizzicati in vacanza a Pantelleria mentre lui bacia il pancino a lei. Delle immagini veramente tenerissime che fanno bene al cuore soprattutto dopo che, nel 2019, persero un figlio. Francesca Barra e Claudio Santamaria stanno insieme dal 2017, lo stesso anno in cui si sono sposati a Las Vegas. Alle prime nozze ne sono seguite delle seconde a Policoro.

Francesca Barra conferma la gravidanza: “Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa”

Dopo la divulgazione del gossip, Francesca ha preferito confermare direttamente. “Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perchè questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti ma la somma dei nostri giorni felici“ ha così scritto la conduttrice e giornalista. “Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora si che c’è la pancina” ha aggiunto la Barra sul profilo Instagram pubblicando proprio una foto con un bel pancino.

Francesca Barra e Claudio Santamaria presto genitori: quando dovrebbe nascere il bambino

La conduttrice tv ha confermato la gravidanza ma non ha dato troppi dettagli limitandosi a dire la cosa più importante e cioè che lei e il marito sono molto felici. Secondo il settimanale Chi, il pancino dovrebbe essere di 5 mesi. La nascita potrebbe essere quindi tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo probabilmente. Ma sarà tutto da confermare. Anche il sesso del nascituro rimane un mistero. Sicuramente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi Francesca Barra e Claudio Santamaria ci sveleranno tutto. Noi intanto non possiamo far altro che fare i nostri migliori auguri a questa bellissima coppia!

Ecco qui sotto il post di Francesca Barra con le sue parole: