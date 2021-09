Sangiovanni sbotta contro chi continua a parlare solo della sua storia d’amore con Giulia

Ha colpito molto i fan della coppia, lo sfogo di Sangiovanni. Ieri il cantante sui social si è espresso in maniera molto forte contro chi pensa solo al lato “gossipparo” della sua vita e non alla musica. Il secondo classificato nella ventesima edizione di Amici, capace di infrangere ogni record con la sua musica nel talent di Canale 5, si è sfogato amaramente a causa di chi pensa solo alla vita di coppia, e a quello che fanno lui e Giulia Stabile in quanto fidanzati e non come artisti. “Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo. Abbiamo vissuto insieme perché io facevo del bene a lei e lei faceva del bene a me, ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni“ ha detto il cantante su instagram.

Probabilmente l’ex talento di Amici non ha molto gradito le ultime news di gossip e le notizie di un possibile tradimento che sono state diffuse in questi giorni, notizie messe in giro proprio dai fan della coppia, preoccupati per una eventuale crisi.

Sangiovanni ha rivendicato il diritto di non parlare sempre della sua storia con Giulia ma soprattutto ha invitato chi lo segue a pensare alla musica e alla danza, all’arte quindi, non solo alla cronaca rosa. E ha continuato:

“Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica e alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo caz** di gossip infinito. Mi chiedo perché. Perché non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”. Se da un lato è vero che Sangiovanni ha registrato record su record con la sua musica e che ancora oggi i suoi brani sono tra i più ascoltati, è anche vero che per molti, il successo del cantante, si lega anche alla sua storia con Giulia. Molti fan del programma infatti si sono affezionati alla coppia e non solo agli artisti e questo, è innegabile, ha aiutato. Il cantante fa bene a chiedere privacy ma purtroppo, questo è anche il prezzo da pagare quando di sceglie di fare un talent e si vive h24 con le telecamere che mostrano tutto, quello che si può mostrare.

Sangiovanni rivela che Tutta la notte non è dedicata a Giulia

Per dimostrare la sua tesi, Sangiovanni ricorda a chi lo segue, che Tutta la notte, una delle sue canzoni di maggior successo durante Amici 20, è stata scritta quando neppure conosceva la ballerina e racconta: “Come fate a dire che se le mie canzoni spaccano è grazie a lei che è entrata nella mia vita? […] Quindi ‘Tutta la notte’ che ha fatto due platini, che ho scritto a inizio agosto dell’anno scorso quando non conoscevo Giulia…come ve lo spiegate questo fenomeno? Dovrei ringraziare la persona che mi è stata accanto quando l’ho scritta? Perché se un altro artista spacca con una canzone d’amore è un grande, è fortissimo, mentre quando scrivo io una canzone che parla di una cosa che vivo io, sono fortunato ed è merito di quella persona se è nata una bella canzone?”.

E poi ha concluso: “Con questo non voglio sminuire Giulia che è una grandissima persona e una grandissima artista, lo fate voi quando parlate della sua storia d’amore. Perché non fate qualcosa di più utile per voi stessi e per gli altri.”