Francesca Barra in rosa mostra il pancino a Venezia: che eleganza ( FOTO)

Che grazia e che classe Francesca Barra che sbarca a Venezia con suo marito Claudio Santamaria. La scorsa settimana la rivista Chi ha pubblicato le immagini di una gita in barca, rivelando la notizia che la giornalista e suo marito non avevano ancora voluto dare. La Barra è in dolce attesa e dopo lo scoop della rivista chi si è detta un po’ rammaricata del fatto che sia stato un giornale a rivelarlo. Ma la notizia è così bella che tutto il resto passa in secondo piano. Francesca e Claudio sono arrivati a Venezia 78 bellissimi, più innamorati che mai e raggianti. E per la prima volta la Barra mostra il pancione, anche se ben coperto da un abito non troppo aderente che non ne mostra le dolci forme in modo eccessivo. Elegante e romantica, la Barra è davvero bellissima sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia.

Francesca Barra sul red carpet a Venezia: eccola bellissima con il pancino che cresce

Dopo aver postato le prime immagini dello sbarco in Laguna e il viaggio in taxi a Venezia, la coppia ha poi salutato tutti i presenti, calcando il red carpet. E tutti i flash sono stati per la bellissima Francesca, davvero meravigliosa.

Ed ecco le bellissime foto che mostrano Francesca Barra nel suo elegantissimo abito rosa confetto targato Emilio Pucci. “Siamo arrivati a Venezia in tre” ha scritto la giornalista nelle prime foto postate sui social all’arrivo in Laguna in compagnia del marito.

Non solo, Francesca, postando le foto di Venezia, potrebbe aver dato un indizio anche sul nome scelto per la sua bambina. Ha scritto infatti: “La mia luce fuori e dentro di me”. Con questa frase potrebbe aver rivelato che la sua bambina si chiamerà Luce e quindi che lei e Claudio aspettano una femminuccia? Chissà, forse anche la scelta del colore dell’abito non è casuale !

AGGIORNAMENTO-Francesca Barra ci ha fatto sapere che il nome scelto non sarà Luce, visto che già in famiglia Luce c’è già, è il loro cane!