Paolo Bonolis aspetta sempre sveglio Sonia Bruganelli dopo il GF Vip, spiega il motivo

Appena termina la puntata del GF Vip Sonia Bruganelli corre a casa e sa già che ogni volta Paolo Bonolis l’aspetta in piedi. Tutti dormono in casa tranne loro due e la Bruganelli spiega perché suo marito resta ad attenderla. Il motivo non è per niente romantico ma pratico, perché Sonia non ha le chiavi, Paolo Bonolis lo sa e così dormicchia sul divano e aspetta il suo ritorno per aprirle la porta. E’ a Tv Sorrisi e Canzoni che l’opinionista del GF Vip racconta cosa fa dopo ogni prima serata in diretta tv. Sa già che è un’esperienza che terminerà qui, la sua prima e ultima volta e spiega anche il perché di questa decisione.

Sonia Bruganelli ogni sera dopo il GF Vip discute con Paolo Bonolis

“Mi deve aprire per forza lui perché tutti in casa mia hanno le chiavi e io non ci penso. Così lo trovo sveglio. All’inizio fa finta di niente e io faccio la vaga. Poi inizia a commentare e ne nasce un dibattito, solo che lui è bello sveglio perché magari è riuscito a dormire, mentre io sono sfinita” tutto semplice come i consigli che Paolo le dà ogni volta.

“Fare l’opinionista significa esprimere opinioni, ma se le hai. Dico quello che penso nel momento in cui ha senso farlo, me lo ha insegnato lui. Come pure a essere coerente con quello che si è senza ferire le persone. Mi ha detto anche di essere più diplomatica, cosa di cui si stupisce chi mi conosce bene”.

Stare davanti alle telecamere non è il lavoro di Sonia Bruganelli, che prima di dire sì al Grande Fratello Vip ha chiesto ai suoi figli se fossero d’accordo, perché in famiglia hanno già un papà famoso. Tutti le hanno detto di sì e lei si è messa in gioco sperando nel sostegno di suo marito, che c’è tutto.

Si scopre che la sua famiglia adora il GF, forse Paolo un po’ meno ma con lei protagonista ovviamente è diverso. Per Sonia Bruganelli però questa è solo una parentesi, si prepara già a tornare dietro le telecamere, dove tutto è più comodo, perché pensa di avere iniziato troppo tardi in tv.