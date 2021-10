Chi conferma: Raimondo Todaro e Francesca Tocca stanno di nuovo insieme

Dalle chicche di gossip della rivista Chi in edicola questa settimana arriva la conferma: Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono nuovamente una coppia. I due ballerini starebbero di nuovo insieme, come del resto si era intuito anche ascoltando alcune frasi rivelatrici di Maria de Filippi. Il matrimonio quindi si rinsalda? I due non hanno confermato o smentito la notizia. A dire il vero anche quando si erano lasciati, non avevano parlato molto della loro relazione. Francesca Tocca non aveva commentato in nessun modo, mentre Raimondo, nel giorno dell’anniversario del loro matrimonio, aveva annunciato la fine della relazione. Non aveva voluto dare molto dettagli, aveva anche smentito le voci di un possibile tradimento della Tocca. Ricorderete che si era fatto un gran parlare della storia tra la maestra di Amici e l’allievo Valentin. Storia che c’è realmente stata, e che è durata molto poco, ma che a detta di tutti i protagonisti di questo intreccio amoroso, sarebbe iniziata dopo la fine del matrimonio tra Raimondo e Francesca. I due non ne avevano parlato pubblicamente e per questo tutti hanno pensato che ci fosse stato un tradimento. Almeno questa è la versione ufficiale della coppia.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme?

Francesca e Raimondo hanno continuato a volersi bene e a stare vicini per amore della piccola Jasmine, la loro bambina. E anche per questo probabilmente, già da questa estate si era parlato di un riavvicinamento tra i due. Oggi la conferma di Chi, che rivela che Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono anche tornati a vivere insieme. Sarà vero? Solo i diretti interessati possono conoscere i dettagli di questa storia.

Non ci resta che attendere, magari chissà, arriverà anche una coreografia passionale nella scuola di Amici 21 che ci rivelerà questo ritorno di fiamma. Per ora, nè Francesca nè Raimondo, hanno scelto di commentare le ultime news dal mondo del gossip. Si concentrano sul lavoro e poco sul chiacchiericcio.

