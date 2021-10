Paolo Bonolis si è finto ricco per conquistare Sonia Bruganelli: “Ha abboccato”

E’ durante una puntata del GF Vip che Sonia Bruganelli ha raccontato che Paolo Bonolis si era finto molto ricco. Si erano appena conosciuti e lui per conquistarla ha raccontato un bel po’ di bugie. A Cartabianca Bonolis ha dovuto rispondere a quanto confessato da sua moglie e non ha certo smentito. La Bruganelli non stava scherzando, anzi il conduttore soddisfatto della sua tattica ha replicato: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta” aggiungendo che Sonia ha evidentemente abboccato, che quindi le sue bugie hanno funzionato. Dallo studio del GF Vip allo studio di Cartabianca c’è il botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ma nessun problema, il retroscena svelato dall’opinionista ha trovato conferma.

Paolo Bonolis ha finto grandi ricchezze per conquistare sua moglie

Il conduttore ha inventato di essere più ricco di ciò che è in realtà, Paolo Bonolis si è finto ricco per conquistare Sonia Bruganelli: “Quando ci siamo conosciuti, Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, parlava di case e ville…Per la prima vacanza insieme ha detto che mi avrebbe portato a Formentera su una sua barca pazzesca, e ci siamo stati, peccato che invece non fosse sua”. Per Bonolis è il risultato che conta: “Evidentemente la signora poi ha abboccato. Quindi ha funzionato”.

Nella stessa puntata di Cartabianca il conduttore ha anche spiegato il suo punto di vista sui no vax: “Penso che sia nella loro libertà fare una scelta e nella loro libertà accettare la rinuncia che questa scelta prevede. Come è normale che sia nella vita. È una regola che vale per tutti, quando fai una scelta comporta una rinuncia. Non sono persone che devono essere discriminate. Io ho fatto una scelta che è quella di fidarmi delle istituzioni. È capitato che mi chiedessero cosa ne penso del vaccino. Io sinceramente non posso pensare niente. Io non lo so come si fa un vaccino. Non ne ho la minima idea. Presumo che chi lo ha fatto, sapesse il fatto suo. Io ho fatto le due dosi, ho il mio green pass”.

