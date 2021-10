Francesca e Raimondo voltano pagina e ricominciano dal loro amore senza parlare di Valentin

La provocazione è arrivata dai social ma non è stata colta. Dopo il bacio che c’è stato tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro che hanno dedico di mostrare pubblicamente la loro ritrovata unione, Valentin aveva deciso di commentare via social i fatti. Non solo, aveva lanciato anche delle frecciate e una accusa a Raimondo. Ha parlato di audience, ha parlato di una donna di talento che non può aprire le ali e spiccare il volo perchè costretta in una gabbia dorata ( qui le parole di Valentin su instagram). Parole che però non hanno turbato nè Francesca nè Raimondo. I due ballerini hanno scelto di andare oltre e non rispondere alle provocazioni dell’ex ballerino di Amici. Non lo hanno fatto neppure nella loro ultima intervista per la rivista Chi. Francesca e Raimondo in una intervista di coppia per la prima volta hanno parlato del loro rapporto e della scelta di tornare a essere una coppia. Ma non parlano di quello che è stato. Il passato resta nel passato. Francesca accenna qualcosa dicendo che Raimondo, dopo quello che era successo, non è stato solo bravo: “E’ stato intelligente, per niente permaloso, lui aveva le armi per ferirmi e non le ha usate“. E’ chiaro che si stesse riferendo alla relazione che lei ha avuto con l’ex allievo di Amici, iniziata proprio nella scuola. Non dimentichiamo tra l’altro che Valentin era stato espulso dal programma, per una serie di atteggiamenti che non erano piaciuti a Maria e alla produzione. Oggi però quello per Francesca e Raimondo è un capitolo chiuso.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo felici insieme

In merito a quanto successo, Raimondo fa un solo riferimento a quella storia, spiegando che lei e Francesca si erano lasciati da tempo, che lui viveva in un’altra casa ma che non lo sapeva nessuno, solo i genitori, neppure gli amici. Per questo motivo si è pensato quindi a un tradimento da parte di Francesca, tradimento che non c’è stato. E su quell’aspetto, Todaro commenta: “E noi ci troviamo su tutti i giornali e su tutti i siti. C’e’ stato un equivoco. Comunque, questo volta abbiamo fatto la stessa cosa, ci siamo messi insieme e non abbiamo detto nulla perché prima siamo stati sulla bocca di tutti per due anni.”

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".