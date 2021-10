Federica Pellegrini ha detto si: nozze in vista con Matteo Giunta

Con due dolcissime foto postate sui social, Matteo Giunta e Federica Pellegrini hanno annunciato ai loro follower che presto diventeranno marito e moglie! E’ arrivata infatti proprio nelle ultime ore la proposta di matrimonio per la nostra campionessa di nuoto. Ed è stato documentato tutto sui social con tanto di scatto di Federica con l’anello al dito: “Ha detto si” ha scritto il suo allenatore e compagno di vita Matteo Giunta. A quanto le nozze? Ovviamente è ancora presto per sapere la data ma Federica nelle sue interviste rilasciate dopo le Olimpiadi di Tokyo aveva fatto capire che adesso per lei è arrivato il momento di dedicarsi anche ad altro, oltre che al nuoto. Uno sport che la vede impegnata da oltre 20 anni, anni pieni di successi, record, medaglie olimpiche. La Divina ha scritto la storia del nostro paese nelle vasche di tutto il mondo, ma adesso è anche arrivato il momento di pensare alla sua vita privata. E matrimonio sia allora!

Matrimonio in vista per Matteo Giunta e Federica Pellegrini

“Sono un ragazzo fortunato, ha detto si” ha scritto Matteo postando una foto della sua bellissima Federica con l’anello al dito. La Pellegrini aveva parlato per la prima volta pubblicamente della sua relazione con Matteo, dopo le olimpiadi di Tokyo anche se i due stanno insieme da diverso tempo. Hanno preferito non rendere pubblica la loro relazione, visto che Matteo è anche il suo allenatore. Adesso però si godono felici tutto il loro amore, mostrandosi anche in pubblico senza problemi. La Pellegrini in una recente intervista a Verissimo aveva anche parlato della possibilità di diventare presto mamma e chissà che dopo il matrimonio, o magari anche prima, questo suo sogno non si possa realizzare.

Nel frattempo noi facciamo gli auguri alla coppia per questa bellissima notizia e loro invece si dedicheranno certamente ai preparativi per le nozze!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".