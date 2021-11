Kristen Stewart fidanzata, sposerà Dylan Meyer

Kristen Steward si è fidanzata ufficialmente e le nozze con la sua ragazza sarebbero più che vicine. Ebbene sì, la Bella della saga di Twilight che ci ha fatto sognare per anni, adesso sta per sposarsi. La notizia è arrivata qualche ora fa a The Howard Stern Show, una trasmissione radio molto famosa negli USA. E’ stata la stessa attrice a svelare tutto: “Ci sposiamo, lo faremo sicuramente, lo stiamo facendo!”. Era ormai da tempo che si parlava del rapporto tra Kristen Steward e Dylan Mayer. Le due sono fidanzate da qualche anno ma adesso il fidanzamento è più che ufficiale.

Kristen Steward ufficializza le future nozze con la fidanzata Dylan Mayer: quello che sappiamo sul loro rapporto

Una bella sorpresa per i fan di Kristen Steward e della coppia più in generale. C’è da dire che l’amatissima attrice non è una fan del gossip e ha sempre cercato di tenere ben lontana la sua vita privata dai giornali e dai tabloid. Per altro non è solita pubblicare scatti della sua vita di tutti i giorni, tantomeno del suo rapporto sentimentale con Dylan. Al contrario, è proprio la Mayer a rendere pubblica qualche foto della sua storia d’amore con la Steward attraverso i social network. Ed è su Instagram che si può beccare qualche scatto delle due insieme. Baci, atteggiamenti intimi da coppia, momenti in famiglia e tante altre bellissime foto di coppia. Non mancano nemmeno delle dolcissime dediche da parte della fidanzata e futura sposa della Steward. L’ultimo post è di una settimana insieme: Dylan e Kristen sono stese insieme su un tappeto, vestite uguali ed abbracciate. Dylan la definisce come la sua principessa.

Quando si sposa Kristen Steward?

Questa è la domanda che tutti i suoi fan e i curiosi si stanno facendo in queste ore. L’attrice non ha rivelato nessuna data e d’altronde il matrimonio potrebbe avvenire anche in gran segreto! Per il momento sappiamo solo che ci sarà in futuro. Vedremo. Continuate a seguirci per saperne di più. Tanti auguri a Kristen e alla sua Dylan!