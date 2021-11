Rosalinda Cannavò apre il regalo di compleanno di Andrea ma ci mette un po’ a capire

Oggi è il compleanno di Rosalinda Cannavò e come tutti gli innamorati Andrea Zenga non ha atteso il mattino per darle il suo regalo. Già ieri sera Adua Del Vesco ha aperto il suo regalo ma non ha capito subito. E’ il suo fidanzato a svelare che guardando il bigliettino l’attrice ha avuto un po’ di difficoltà ma la giustifica, in effetti era un rebus, semplice ma che l’ha spiazzata. Un regalo molto romantico per il suo compleanno, un viaggio a Parigi, una vacanza nella città dell’amore. Un dono inaspettato per Rosalinda Cannavò, è per questo che quando ha ricevuto il regalo di compleanno ci ha messo un po’ a decifrarlo. Zenga e la Cannavò si preparano a partire il 3 dicembre, al momento sono impegnati in altro.

Rosalinda Cannavò festeggia il suo compleanno

“Ci ha messo un po’ a decifrare il biglietto ma è comprensibile” è il commento di Andrea Zenga che soddisfatto del suo regalo alla dolce fidanzata pubblica lo scatto tra le storie di Instagram.

C’è anche un’altra foto che Andrea ha voluto condividere tra le storie, lo scatto con suo fratello Nicolò quando erano piccoli. Una foto postata per zittire chi pensa che se non è andato al matrimonio del fratello è perché ci sono dei problemi tra loro.

Andrea Zenga e Adua Del Vesco contro tutte le previsioni proseguono felici la loro storia d’amore. Anche loro si sono innamorati nella casa del GF Vip, anche se hanno poi atteso di uscire per vivere emozioni e sentimenti lontano da tutti. Durante il reality abbiamo invece visto Rosalinda in crisi e poi decisa a lasciare il suo storico fidanzato, Giuliano Condorelli.

Tantissimi gli auguri per Rosalinda Cannavò, felice soprattutto di ricevere quelli delle sue amiche vippone, Elisabetta Gregoraci, Carlotta Dell’Isola e Guenda Goria.

