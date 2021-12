Matrimonio finito tra Vanessa Gravina e Domenico Pimpinella: “Non è un abbandono”

Per Vanessa Gravina sarà il primo Natale da separata, il primo senza Domenico Pimpinella. L’attrice e il suo ex marito avevano deciso già da tempo di lasciarsi, già in primavera stava avvenendo un cambiamento di cui la Gravina iniziava a parlare. E’ stata dura e alla rivista DiPiù racconta che vorrebbero non ci fosse un totale abbandono. Non è un abbandono infatti, dopo tanti anni desiderano ancora contare sull’altro ma forse sono le parole che si dicono sempre quando finisce una storia che è stata importante. Per la prima volta Vanessa Gravina trascorrerà le feste da sola ma era inevitabile perché con il passare del tempo il loro amore si era affievolito. Nessuna grande motivazione, niente da rivelare, solo il dolore per una coppia che si separa do 10 anni, che nel 2015 si era giurata amore per sempre.

Vanessa Gravina e il marito non hanno cambiato idea

Lei aveva già parlato in tv della separazione, del loro rapporto che era rimasto cordiale ma dopo mesi tutto è rimasto uguale e il matrimonio è finito. L’attrice de Il Paradiso delle Signore ha confidato: “È una presenza non distante nonostante quello che abbiamo attraversato. So che c’è e lui sa che io ci sono per lui. Siamo vicini sia fisicamente sia emotivamente, anche se la vicinanza non è facile perché abbiamo condiviso dieci anni della nostra vita e il distacco è stato doloroso”.

Sarà davvero così anche in seguito? Lei non potrebbe accettare un distacco totale: “Non è un abbandono perché mi impegno con tutta me stessa per tenere viva la condivisione. Spesso quando si attraversano certe esperienze si tende a rinnegare tutto ma per me è umanamente inaccettabile”. Non hanno avuto figli, così è davvero complicato restare legati senza l’amore.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".