Passeggiata romantica per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti ma lui rimanda le nozze

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno organizzando il loro matrimonio? La rivista Chi conferma che lei sogna le nozze e un figlio ma che forse l’attore tentenna. Intanto, si godono una delle loro passeggiate romantiche, immortalati dai paparazzi. Berruti e Maria Elena Boschi sono a Fregene, in riva al mare, il loro adorato amare, anche d’inverno. Baci e selfie ma ci sono anche i fotografi che scattano per loro, difficile che la coppia non li abbia notati. Sembra il set di una fiction romantica, occhi negli occhi, si tengono per mano e si scambiano baci appassionati. La rivista Chi pubblica tutto e anche che per avere la fede al dito Maria Elena Boschi e Giulio Berruti dovranno attendere ancora un po’ di tempo.

La data del matrimonio di Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Una data precisa non c’è e al momento sembra non ci sarà. Si vociferava di un matrimonio per la prossima primavera ma sembra che Giulio stia prendendo tempo. L’attore non vuole sposare la sua bellissima fidanzata? In realtà sarebbero gli impegni di lavoro il suo vero limite. Gli impegni presi sul set impedirebbero a Giulio Berruti di fare programmi precisi per i prossimi mesi. A questo punto sembra proprio che i progetti romantici della coppia siano da rimandare.

Tutto fermo ma con o senza matrimonio in vista Maria Elena e Giulio sono sempre insieme, appena liberi dal lavoro si incontrano per non staccarsi più. A Fregene prima il pranzo al ristorante e poi la passeggiata in riva al mare, come in un film o come belle favole. Chissà magari avranno anche deciso qualche dettaglio in più per il loro sì, che prima o poi arriverà, su questo non c’è dubbio.

Il gossip attende, i paparazzi magari saranno pronti ad immortalare tutto nel giorno della proposta.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".