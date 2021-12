Delia Duran sbugiardata dal terzo incomodo: “Abbiamo fatto l’amore, ho le prove”

Continua questa “appassionante” soap che vede protagonista in qualche modo Alex Belli...Nella puntata di Verissimo in onda ieri, 19 dicembre 2021 su Canale 5, Delia Duran, commentando le foto che la ritraevano insieme a Carlo, il modello con il quale avrebbe tradito il suo compagno, ha negato tutto. Come era prevedibile, ha parlato di foto fake, di scatti organizzati, solo per far ingelosire il Belli. Cosa alla quale crediamo in tutto e per tutto. Quello che però non possiamo sapere è cosa sia successo dopo, tra Delia e questo Carlo. La compagna di Alex Belli,, nello studio di Verissimo ha detto che c’è stato solo un bacio finto e nulla di più. Il modello con cui lei si è intrattenuto a cena però la pensa in modo diverso e dai social, alimenta questa storia, parlando di un tradimento vero e proprio e dicendo anche di avere le prove per dimostrare che quello che dice è vero.

Bisogna dare atto a tutti i protagonisti di questa soap: sarà anche scontata e banale ma ogni giorni ci regala un nuovo capitolo davvero “inatteso”. E così mentre Delia prepara pranzetti speciali per il suo Alex Belli, al quale ha ovviamente perdonato tutto in meno di 4 minuti ( stando invece alle parole di Signorini, la missione di riconquistata sarebbe stata complicatissima), via social si fa sentire questo Carlo, che sembra aver ben altro da dire. Ci auguriamo che il regista, che ha studiato tutta questa vicenda, possa fornire delle prove di questo tradimento perchè la cosa si farebbe interessante.

Carlo accusa Delia: “Abbiamo fatto l’amore”

“Non è assolutamente una storia finta e io non mi sono prestato a nulla” ha detto il modello dalle sue pagine social. “Quella sera io e Delia ci siamo baciati e abbiamo fatto l’amore” ha continuato Carlo dalla sua pagina instagram. Il modello dice anche che c’è una amica di Delia che può testimoniare ( certo se è amica di lei, difficilmente lo farà). “Mi spiace ma ammettere di essere cornuti è difficile, io comunque ho le prove e ve le mostrerò” ha detto Carlo. Staremo a vedere…

