Le foto fake di Delia Duran con un altro uomo: parla l’ex di lui e lo smaschera

Persino Alex Belli ha capito quanto fossero fake quelle fotografie che sono state mostrate ieri nella diretta del Grande Fratello VIP e che in giornata avevano fatto il giro dei social. Del resto era chiaro a tutti che fossero ben posate, anche perchè, come fossero venuti fuori degli scatti così limpidi e impeccabili ( manco un bicchiere di troppo o una bottiglia sul tavolo) solo Delia Duran ce lo potrebbe spiegare. E infatti Alex Belli ieri sera, non si è inalberato perchè ha visto sua moglie con un altro uomo, questo i telespettatori più attenti lo hanno ben capito, ma perchè si sta prestando al gossip becero. Lo stesso gossip però di cui lui è protagonista ormai da anni, da quando la sua carriera di attore è andata in malora. E ad avvalorare la tesi di tutte le persone con qualche neurone in più ( c’è gente che segue questo reality anche solo per farsi una bella risata di fronte a cotanto poracciume) ci ha pensato la ex del “man” in questione, del bono con l’orologio costosissimo che ha lasciato il segno anche nel cuore di Giacomo Urtis. La ex fidanzata di questo modello paparazzato con Delia Duran lo ha smascherato in tutto e per tutto.

Intanto Alex Belli nella casa del GF VIP…

Tutta la verità sull’uomo fotografato con Delia Duran

I redattori di Very Inutil People hanno avuto modo di sentire la ex di questo modello paparazzato con Delia che ha avuto molto da dire. “Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile ” ha raccontato la ragazza, che ha subito compreso dopo aver visto le foto, quale fosse questa opportunità di lavoro…

Poi ha continuato: “All’inizio ci siamo lasciati per circa due settimane, poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi.” La ragazza spiega senza troppo giri di parole che in un secondo momento, si sono lasciati nuovamente perchè come opportunità lavorativa, appunto, lui avrebbe dovuto farsi vedere con donne dello spettacolo, con ragazze e fingere scoop vari ed eventuali, una cosa che alla ragazza non andava bene. Il paparazzato, che si chiama Carlo dal canto suo però, continuava a dire a Noemi che voleva stare con lei e che doveva comprendere che quella era tutta finzione, solo lavoro.

E poi ha concluso: “Sabato scorso ci siamo lasciati e lui martedì stava già a Milano per scattare queste foto. Prima di tutto questo era anche andato a Rimini sempre per fare foto con altre persone, mentre a me diceva che voleva riprovarci e che era tutta finzione.” Le parole di questa ragazza confermano, qualora ce ne fosse bisogno, quanto sia squallido questo mondo di gossip becero dove presunto vip si mostrano, anche passando per traditori o traditi, credendo di farci una bella figura solo in nome del “purchè se ne parli”. Davvero imbarazzante.

