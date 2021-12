Il nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli: chi è William Djoko?

C’è un nuovo fidanzato accanto alla bellissima Marica Pellegrinelli. E’ Diva e Donna a pubblicare le foto di un presunto bacio tra i due fidanzati, ma chi è William Djoko? L’ex moglie di Eros Ramazzotti sembra avere trovato di nuovo l’amore. Il legame tra Marica Pellegrinelli e il papà dei suoi figli resta forte, non hanno mai smesso di volersi bene ma il loro rapporto è mutato nel tempo. Restano legati non solo per il bene dei due figli ma anche perché la stima e l’affetto tra Eros e Marica è reale. Non c’è nessun annuncio ufficiale di questo nuovo amore e nemmeno una smentita. Il gossip pensa che dopo le foto apparse sulla rivista i due racconteranno qualcosina. Più volte in passato la cronaca rosa ha attribuito alla modella dei flirt ma l’unico certo è quello con Charly Vezza. Si è parlato anche della Pegrinelli innamorata di Marco Borriello ma non sembra ci sia stato nulla tra loro.

Chi è il nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli?

I paparazzi hanno beccato Marica mentre baciava con passione William Djoko, indicato come nuovo fidanzato. La coppia era a Milano e i paparazzi dicono di avere visto anche il seguito: che William ha passato la notte a casa di Marica. Soliti pettegolezzi o c’è un nuovo bellissimo amore?

Sono stati sorpresi anche all’aeroporto di Malpensa, prima della partenza di lui per uno dei suoi viaggi di lavoro. William Djoko è un dj e produttore musicale di genere house, ha 37 anni, è nato in Olanda e la sua passione è sempre stata la sua musica. Ex ballerino, ex performer. Ha anche fondato una band per poi cantare da solista nel 2008. Non si sa niente della sua vita privata ma adesso che sembra si sia innamorato di Marica Pellegrinelli anche il gossip racconterà di lui.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".