Santiago a Napoli con papà Stefano De Martino per festeggiare il Capodanno

Dopo il Natale trascorso con mamma Belen per Santiago adesso ci sono le vacanze con papà Stefano De Martino. Stefano e Santiago sono a Napoli, è lì che passeranno insieme il Capodanno, felici entrambi, anche se il conduttore stravede sempre per suo figlio, fa di tutto per lui, per sorprenderlo, per dimostrargli il suo amore, perché tutto si complica quando i genitori si separano. Stefano e Belen sono da sempre bravissimi a gestire tutto ed è anche grazie a questo che De Martino riesce a fare anche delle bellissime sorprese al suo bambino. “Quando voglio sorprendere Santiago lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo, oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui” ha raccontato a Tele Sette. Poi c’è Napoli tutta da scoprire, ci sono le origini del papà così importanti per entrambi.

Belen in montagna con Luna, Stefano a Napoli al mare con Santiago

Sul meraviglioso lungomare di Napoli Santiago mangia il goloso bombolone alla Nutella. Un momento dolcissimo che Stefano De Martino pubblica sul suo profilo Instagram. La storia che ha scelto di pubblicare è anche più dolce: padre e figlio abbracciati e con le espressioni più belle, quelle dell’amore; prima di dormire.

Domani sera debutta con Bar Stella, è emozionato, Santi fa il tifo per il suo papà che è passato dall’essere il marito e poi ex marito di Belen a Stefano De Martino, conduttore ed ex ballerino. C’è grande attesa per il suo show, per un programma che strizzando l’occhio al passato dovrà essere diverso da quelli che oggi iniziano ad annoiare.

Sarà di certo un Capodanno bellissimo per Santiago De Martino con i nonni a Napoli e con gli altri parenti, tutta la famiglia di Stefano, così legati alle tradizioni, così felici di ritrovarsi tutti insieme ma questa volta non solo per festeggiare il Capodanno ma anche per guardare tutti insieme Bar Stella, un titolo importante che parla della loro famiglia.

