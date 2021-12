Tina Cipollari parla del flirt con Giucas Casella

Dopo avere confermato che ha un nuovo amore Tina Cipollati parla anche del presunto flirt con Giucas Casella. Lo fa in un’intervista al settimanale Vero. Tina Cipollari risponde con la sua consueta simpatia e in realtà non smentisce di avere avuto una storia con Giucas Casella o forse non è semplicemente molto chiara la sua risposta. Cosa c’è stato in passato tra la storica opinionista di Uomini e Donne e l’attuale vippone del GF? Giucas ha fatto il nome di Tina ma ne ha fatti molti altri durante la sua permanenza nella casa. Alcuni smentiti dalle dirette interessate altri no. Quello con la Cipollari è reale? Giucas Casella continua a fare divertire tutti, a volte è difficile capire se sia un bravo attore o se le sue siano vere gaffe. Ha sorpreso tutti parlando dell’amore libero, di un’unica storia avuta anche con un uomo e del suo amore per le donne, tantissime donne.

Giucas Casella ha conquistato anche Tina Cipollari

Sarà accaduto tanto tempo fa o magari non è mai accaduto nulla tra loro. “E che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?” è la rsposta di Tina che fa sorridere tutti ma che lascia il dubbio.

Giucas Casella ha anche detto di avere avuto una storia con Katia Ricciarelli, lei sembra avere confermato con i suoi sorrisi. Patrizia De Blanck ha invece smentito rimproverando il vippone, tra i suoi vari amanti lui non risulta.

Intanto, Tina sembra avere trovato un nuovo amore. Dopo la grossa delusione per il modo in cui si è conclusa la storia con il ristoratore toscano adesso c’è un altro uomo accanto a lei. Di lui non dice nulla, per scaramanzia, perché ha capito che è meglio che la sua vita resti privata.

