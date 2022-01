Alex Belli e Delia insieme a Capodanno: salta l’ingresso al GF VIP 6?

C’è grande attesa da parte del pubblico per la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda lunedì sera. E tanti spettatori stavano aspettando di capire se realmente Delia Duran, la compagna di Alex Belli, sarebbe entrata nella casa del GF VIP. Su questo possibile ingresso si è detto e scritto tanto nelle ultime ore. La Duran era stata anche costretta a smentire alcune voci secondo le quali non avrebbe partecipato al reality di Canale 5 perchè positiva al covid. In realtà sia lei che Alex Belli stanno bene, come si può vedere nelle ultime storie postate sui social. Ieri, per la cena di Capodanno, Delia e l’attore erano insieme ad altri amici nella loro casa di Milano. Il che significa due cose.

Delia Duran non entrerà nella casa del Grande Fratello VIP?

Come dicevamo in precedenza, il fatto che ieri sera Delia Duran fosse in compagnia di Alex Belli significa due cose. La prima che i due sono ancora felici, insieme e innamorati e la seconda è che la modella chiaramente, non entrerà nella casa del Grande Fratello VIP 6. Se infatti il suo ingresso fosse stato previsto per il 3 gennaio, Delia avrebbe dovuto rispettare la quarantena e l’isolamento in vista della partecipazione. Ma considerato il fatto che si trova insieme ad Alex in casa con lui e con altre persone, possiamo dire che almeno per ora, non ci sarà nessun ingresso. Potrebbe partecipare dopo le feste? Tutto è possibile, non ci resta che attendere!

Per il momento possiamo solo dirvi che Delia e Alex sono felici insieme e si amano come prima. Nulla è cambiato dopo quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 6 e anche per questo motivo, sempre più persone continuano a credere che fosse tutto un copione scritto…Non lo sapremo mai!

