Anna Tatangelo brinda da sola e felice al nuovo anno

Questo Capodanno il Covid ha diviso tante coppie, tante famiglie, anche Anna Tatangelo e Livio Cori. I due cantanti non sono riusciti a festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno, lui è positivo, sta bene ma è rimasto a distanza dalla sua fidanzata, forse nella stessa ma con le dovute precauzioni. “Che questo sia un anno di serenità per tutti, buon anno” è l’augurio della splendida cantane di Sora. Anna alza il calice, brinda ma accanto a lei Livio non c’è. “Livio Covid” scherza lui ma aggiunge: “Per chiudere il 2021 in maniera positiva…”. E’ Anna Tatangelo ad avere preparato tutto per il cenone. Pochissime persone, forse solo lei e il piccolo Andrea, con Livio ben distante.

Anna Tatangelo prepara il cenone di Capodanno

E’ bravissima in cucina, più volte ha raccontato che quando stava con Gigi D’Alessio si ritrovava spesso a cucinare per tante persone, tanti amici che si fermavano a cena da loro. Tutto a base di pesce sia ieri che oggi per il pranzo. Anna ha preparato tutto e va sistemarsi il trucco. Un abitino nero e le ciabatte ai piedi, perfetta e comodissima in casa: “Ecco qua, pronta, cenone pronto, intimo rosso, tanta comoditià… Aspettiamo questo 2022”.

A mezzanotte brinda da sola e brinda per fare gli auguri a tutti: “Un pensiero va anche a tutte le persone che stasera sono sole… a quelle che sono in ospedale a prescindere dal covid e a tutte le persone che a Capodanno lavorano, a partire dai medici e infermieri. Che sia un anno sereno per tutti”. E’ l’augurio della Tatangelo per tutti ma anche per se stessa.

Anche Gigi D’Alessio ha il covid, per questo non è riuscito a partecipare al Capodanno di Rai 1 con Amadeus. E’ rimasto a casa, da solo, lui di certo molto distante dalla sua compagna. Denise è incinta, manca poco al parto.

