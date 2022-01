Luna incontra la cuginetta: Antonino Spinalbese pazzo d’amore per sua figlia

Antonino Spinalbese è innamorato della sua bambina, da quando ha Luna tutta per lui continua a pubblicare foto e video. E’ bellissima la figlia di Belen e Antonino ma non lo è più la loro storia d’amore, finita così presto. La Rodriguez non ha rivelato il motivo della rottura, sembra sia stata lei delusa e a decidere di mettere fine al loro legame, ma resta sempre una madre perfetta. Belen è partita per una vacanza al caldo con Patrizia Griffini, Antonino ha portato sua figlia Luna a La Spezia, dalla sua famiglia. Da poche settimane anche la sorella di Spinalbese è diventata mamma e l’incontro tra le due cuginette è dolcissimo. “Eternamente” scrive l’ex compagno della showgirl argentina pubblicando le immagini della sua piccolina mentre dorme.

Luna Marì tra le braccia della nonna paterna

Un viaggio in macchina da Milano a La Spezia e la piccola Luna Marì dorme serena tra le braccia della nonna, la mamma di Antonino. Poi tutti insieme a casa per festeggiare con le piccoline della famiglia. Il primo incontro tra le cuginette che Spinalbese mostra orgoglioso.

Anche per l’ex hair stylist non mancano le critiche, mentre Belen deve sopportare i commenti sul suo viaggio con la Griffini e il colore dei capelli di Santiago; Antonino è sommerso dai consigli sul come fare dormire sua figlia, con o senza bavaglino, con o senza coperta. Ma molti più di tutto non sopportano che si siano già lasciati, che dopo avere messo al mondo un figlio adesso non vivano più insieme.

Luna sembra molto serena e felice, lo stesso vale per Santiago, quindi non c’è niente di così sbagliato. Nei prossimi giorni vedremo se Belen pubblicherà le foto della sua bambina che le invia Antonino, come fa con il primogenito quando è Stefano De Martino a condividere con lei gli scatti del figlio.

