Finalmente Imma Battaglia porta l’amore al GF VIP: le bellissime parole per la sua Eva

In questi quasi 4 mesi di Grande Fratello VIP 6 di storie fake, di amori costruiti a tavolino, di dichiarazioni fasulle ne abbiamo sentite fin troppe. La parola amore, completamente abusata, con situazioni che non hanno nulla a che fare con questo genere di sentimento. Finalmente nella puntata del Grande Fratello VIP 6 grazie all’ingresso momentaneo di Imma Battaglia nella casa, per il suo incontro con Eva Grimaldi, abbiamo ascoltato parole d’amore. Quello vero, quello che dà un senso alla vita, che porta rispetto, che non offende, che non calcola. L’amore a 360 gradi. Un bellissimo messaggio e ancora più belle sono state le parole di Imma per Eva, quelle che qualsiasi persone che si amano, meriterebbero di sentirsi dire. Un bellissimo momento.

La bellissima dichiarazione d’amore di Imma a Eva Grimaldi

Ha messo da parte tutte le polemiche degli ultimi giorni, e ha fatto benissimo Imma, perchè è stato più che giusto dare spazio solo alla persona che ama, senza toglierle neppure un secondo del tempo prezioso. L’ha guardata con gli occhi lucidi e le ha rovesciato addosso chilate di amore: “Io ti amo, non puoi capire quanto. Non puoi immaginare com’è stato vivere le feste senza di te. Chi ti trova, trova un tesoro, sono stata fortunata a trovarti. Ricorda che sono stati sfortunati quelli che ti hanno perso. Tu mi hai riempito il cuore. Non ho passato il Natale con nessuno, perché volevo pensare a te, riempirmi il cuore soltanto di te. Tu mi riempi le giornate e sei la luce della mia giornata. Senza la tua luce io sono persa.” Imma ha spiegato che aveva ricevuto tanti inviti per il Natale ma non ha voluto neppure passare queste feste in famiglia: “La solitudine ti fa star male ma più sei solo più cresce l’amore” ha spiegato Imma che in questi giorni lontana da Eva ha capito ancora di più quanto sia importante per lei.

E ancora: “Ricordi quando alla nostra unione civile hai detto che sarai al mio fianco fino al mio ultimo respiro. In quell’occasione ho detto ‘perché proprio il mio?’. E invece sì, io voglio morire prima di te. Perché io non voglio stare senza di te, perché io sto male senza di te. Perché la vita non è vita senza di te. Che senso ho senza di te? Io voglio dormire abbracciata a te e svegliarmi con te che fai baccano nella cucina…”. Queste alcune delle bellissime frasi che abbiamo sentito sussurrare ieri da Imma alla sua Eva. Peccato che la Grimaldi sia uscita dalla casa mentre sia rimasta dentro una persona come Alessandro Basciano che ha collezionato in questi giorni, solo grandissime figuracce. Uno che il rispetto per le donne, non sa neppure dove stia di casa.

