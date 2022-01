Antonino Spinalbese prova a riconquistare Belen, lei risponde

L’addio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non è mai stato confermato della coppia ma è evidente che non vivano più insieme, che non abbiano più una storia d’amore da curare. A legarli per sempre c’è la piccola Luna Marì ma dicono che Antonino non si rassegni ad avere perso Belen. Lui non ha mai detto molto sulla fine della relazione, lei qualcosina ha fatto capire e in un post ha confessato che stava volando alto, troppo alto, e che per questo la caduta è stata forte, le ha fatto malissimo. E’ una donna forte e continua a dimostrarlo, una mamma bravissima con i piccoli Santiago e Luna, anche in questi giorni che da sola con loro è in casa per la quarantena fiduciaria. Sembra però che Antonino le tenga compagnia con i suoi tanti messaggi, quelli che le scrive per la figlia e quelli che invece riserva a lei nel tentativo di riconquistarla.

Antonino corteggia Belen: c’è ancora speranza per il loro amore?

Non si conoscono i motivi della separazione, qualcuno suppone che lui l’abbia tradita, ma solo facendo riferimento a una storia della Rodriguez, quella in cui usava il filtro con le corna confermando che anche lei le ha perché nessuno è immune dal tradimento. Chissà se il corteggiamento avrà effetto, chissà se i tanti messaggi di Antonino faranno breccia nel suo cuore. Intanto, la showgirl argentina ha preferito che all’aeroporto andasse a prenderla Stefano De Martino. Di ritorno dalla vacanza con Patrizia Griffini è stato il papà di Santiago a riempirla di attenzioni. Che sia corteggiata da entrambi i suoi ex?

Belen ha una risposta per tutti, sceglie una frase di Paul Coelho: “Non puoi domare un cavallo selvaggio, lo uccideresti e gli toglieresti la libertà di essere com’è. Però, se vuoi, puoi imparare a corrergli affianco, imparando cosa sia quell’infinito brivido chiamato libertà”. E’ questo che le manca, qualcuno capace di starle accanto?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".