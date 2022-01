Ignazio Moser e Stefano De Martino si allenano insieme: sono di nuovo cognati?

Non può essere un caso e i fan di Belen e Stefano sperano che sia tutto reale. C’è un altro indizio che parla del ritorno della storica coppia ed è l’allenamento in palestra di Stefano De Martino e Ignazio Moser. Ogni volta che terminava un amore di Belen la famiglia smetteva di mostrarsi con l’ex, cosa comune a tutti, facilmente comprensibile. Di certo Stefano e Ignazio frequentano da tempo la stessa palestra, magari hanno continuato ad essere amici ma nessuno dei due aveva mai mostrato una storia insieme. Ci ha pensato il fidanzato di Cecilia e l’ha fatto proprio nel momento in cui il gossip sembra avere intuito che tra Belen e Stefano c’è la terza possibilità.

Ignazio Moser pubblica l’allenamento e le risate con Stefano De Martino



Stefano De Martino frequenta di nuovo gli affetti più cari della showgirl argentina? Di certo è vicinissimo a Moser, sono quindi tornati cognati? In palestra lavorano insieme e ridono di gusto, guidati dallo stesso allenatore che da loro due pretende molto. Stefano non condivide le stories di Ignazio ma tutto sembra evidente.

Ci tornano però in mente gli avvertimenti di Cecilia nei confronti di sua sorella quando ci fu il primo ritorno di Stefano e Belen. Lei non è mai stata d’accordo, aveva paura che la sorella soffrisse di nuovo a causa dello stesso uomo, così è stato. Il figlio di Belen e Stefano ha 8 anni, non è più così piccolo, ha già sofferto anche lui per la doppia separazione dei genitori. Se davvero hanno intenzione di tornare insieme questa volta sarà per sempre? Entrambi adorano il loro bambino ma entrambi sembrano non riuscire a stare separati a lungo. 32 anni Stefano De Martino, 37 anni Belen Rodriguez, forse adesso sono cresciuti abbastanza per superare crisi e problemi senza doversi dividere ogni volta.

