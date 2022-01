Tomaso Trussardi con un’altra donna dopo Michelle Hunziker: è già amore?

Arrivano su Chi le prime foto di Tomaso Trussardi con un’altra donna, dicono sia un’amica, forse una prima simpatia dopo la separazione da Michelle Hunziker, forse già altro. Il pettegolezzo era già nell’aria da un po’ di tempo ma solo adesso che Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato la fine del matrimonio salta fuori un servizio fotografico. Il gossip non poteva mancare in questa occasione e mentre in molti sognavano il ritorno tra Michelle ed Eros Ramazzotti è invece l’imprenditore a concedersi la prima vacanza con un’amica. In realtà non erano soli a Cortina ma dicono che lei non abbia mai perso di vista Trussardi.

Chi è l’amica con cui Tomaso Trussardi è andato in vacanza?

Una bella settimana di svago a Cortina d’Ampezzo, così racconta la rivista Chi. Con Trussardi c’era anche una giovane donna, bionda come Michelle Hunziker, e non è una conoscenza recente. Lei è l’assistente di Elisabetta Franchi, nota stilista. La Franchi avrebbe invitato Tomaso Trussardi a trascorrere la vacanza nel suo lussuoso chalet e la sua assistente è così stata pizzicata con lui tra passeggiate in montagna e tante risate.

E’ sempre il settimanale di Alfonso Signorini a raccontare cosa si sarebbe dietro l’addio di Michelle e Tomaso. Forse una crisi iniziata già durante il lockdown, dovuta anche a problemi nell’ambito professionale per Trussardi. La pandemia ha toccato tutti e anche una delle coppie più belle. Adesso che è finita ovviamente si va a caccia del prossimo amore ma questo sembra sia già arrivato per il bel Trussardi.

Le loro strade si sono diverse e nell’annuncio ufficiale non c’è niente che faccia pensare che sia finita malissimo. Di certo c’è sempre chi soffre di più ma hanno due figlie da crescere insieme e una storia bellissima da dimenticare. Chissà se Tomaso Trussardi smentirà il primo gossip.

