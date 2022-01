Eros Ramazzotti accanto a Michelle Hunziker: “Per lei ci sarò sempre”

E’ bellissimo l’affetto che si scopre lega ancora e da sempre Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Per l’ex coppia non c’è alcun ritorno di fiamma, Eros lo ribadisce al settimanale Oggi ma aggiunge anche che è vicino a Michelle, che per lei c’è adesso e ci sarà sempre. E’ la mamma della sua Aurora, è la donna che ha amato per anni, è la prima donna che ha sposato e avrebbe voluto fosse l’ultima ma sappiamo tutti come è andata. Eros Ramazzotti spera che Michelle affronti con tenacia e grinta, quelle che ha sempre dimostrato, le difficoltà della vita. Hanno sofferto entrambi in passato per il loro addio ma il cantante confida che nel momento in cui sono riusciti a superare la fase iniziale della loro separazione per amore di Aurora e dei sentimenti vissuti hanno recuperato il bello della loro storia.



Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono solo amici

“Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”, ha raccontato il cantante alla rivista Oggi. Ha anche chiarito che le indiscrezioni che girano sul loro conto sono false ma non è falsa l’amicizia che li lega.

“Non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale, né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio per amore di nostra figlia Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”.

Sono bellissime le parole che Eros sceglie per negare un ritorno di fiamma ma anche per dare tutto il suo sostegno a Michelle: “Per lei ci sarò sempre ma non c’è stato nessun ritorno di fiamma”. Basterà questa dichiarazione di Ramazzotti per spegnere il sogno di tanti fan?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".