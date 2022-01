La nipote di Elisabetta Franchi: “Tomaso Trussardi non lo conosco nemmeno così bene”

Passano i giorni e la cronaca rosa si riempie di dettagli che riguardano la separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Il gossip ha tirato in ballo la nipote e assistente di Elisabetta Franchi. Lei dopo avere smentito l’assurdo pettegolezzo che la voleva nuova fiamma dell’imprenditore, ha chiarito rispondendo alle domande di Fanpage. Naomi Michelini ha confermato che si tratta di una fake news, che non solo non c’è alcun legame tra lei e Tomaso ma che poi lui non lo conosce nemmeno così bene. Quindi un’intesa davvero limitata a un po’ di ore trascorse a Cortina in compagnia di altre persone. Lo stesso Tomaso Trussardi nell’intervista al Corriere della sera ha ribadito che non c’è stato alcun tradimento e che questa voce è il pettegolezzo che più l’ha ferito.

Dopo il gossip della rivista Chi la verità la dice Naomi Michelini

“Non capisco neanche come abbiano potuto collegare il mio nome con quello di Tomaso Trussardi, visto che io non lo conosco nemmeno poi così bene” ha confidato la nipote di Elisabetta Franchi a Fanpage. “Io sono probabilmente la persona più vicina a lei, lavoriamo insieme ogni giorno. Hanno visto una ragazza bionda e così hanno montato ad hoc questa storia piuttosto interessante”.

Non ha nessun rapporto con Tomaso, non l’ha mai frequentato personalmente ma Trussardi è molto amico di sua zia e nell’ultimo periodo passa molto tempo con la sua famiglia. Tutti i fine settimana vanno insieme a Cortina. Un’amicizia tra Trussardi e la Franchi nata ben prima della notizia della separazione. Chiarire era fondamentale sia per la Michelini che per Tomaso. Anche lui sul Corriere della sera ha detto tutto ciò che doveva e non ha solo smentito voci di fiamme e tradimenti.

Nella lunga intervista l’ormai ex marito di Michelle Hunziker ha trovato spazio anche per dire qualcosina ad Eros Ramazzotti.

