Ilary Blasi guarda Totti a C’è posta per te: un’altra prova della “non crisi”

In questa ultima settimana di cose sul loro conto, Ilary Blasi e Francesco Totti, ne hanno dovute leggere. Sul loro matrimonio si è detto e scritto un po’ di tutto. Si stenta a credere che i giornalisti abbiano potuto ricostruire per filo e per segno, i motivi di una profonda crisi, dare persino i nomi delle due persone che avrebbero fatto parte della nuova vita di Ilary e Francesco senza che niente di quello che è stato raccontato, fosse vero. E’ mai possibile che non ci sia nulla di reale in tutte le indiscrezioni trapelate in questi giorni? Totti è stato il solo a parlare in questi giorni ma si è limitato a etichettare tutto con una classica espressione “fake news” dimenticando però di dirci quali delle tante cose raccontate, lo fosse. La crisi, la nuova fidanzata di lui, l’amante di lei? Non lo sapremo a quanto pare, almeno per ora, visto che i due, stanno serenamente insieme, come ha dimostrato anche ieri la conduttrice.

Francesco Totti è stato infatti ieri sera, uno dei protagonisti di C’è posta per te. ll regalo di una figlia per due persone speciali.

Ilary Blasi e il gesto durante C’è posta per te

E’ bastata una storia di Ilary, proprio durante il programma di Canale 5, per far parlare nuovamente della vicenda. La conduttrice si è limitata a postare l’immagine di un sabato sera in famiglia, a casa. Insieme sul divano, con Francesco quasi certamente ( anche se dal piede, nonostante abbia avuto scarpette d’oro, è difficile confermare che fosse proprio lui ) al suo fianco. Una inquadratura alla tv, mentre va in onda la storia con Totti protagonista. Ed ecco che il messaggio arriva forte e chiaro: noi siamo qui, insieme, contro tutti e tutto. E noi siamo felici di questo! Se l’amore resiste e se un matrimonio non finisce, non c’è che esserne felici.