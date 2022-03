Per Alex Nuccetelli Totti è ancora innamoratissimo di Ilary Blasi: “E’ molto giù”

Sembra che tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci sia stata solo una crisi, che adesso la coppia stia facendo di tutto per tenere unita la famiglia. Alex Nuccetelli aggiunge altro ma aveva già detto troppo. L’ex marito di Antonella Mosetti e caro amico di Totti aveva lasciato intendere che i pettegolezzi sulla coppia non fossero inventati, aveva commentato le presunte relazioni. La rivista Chi questa settimana mostra le foto di Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme, Nuccetelli racconta che lui è ancora innamorato, che è molto giù in questo momento e che la preoccupazione è per i figli. Questa volta il pr romano parla attraverso le pagine di Novella 2000. E’ stato lui a fare incontrare tanti anni fa Ilary e Totti e forse si è reso conto di avere parlato troppo nella precedente intervista.

Alex Nuccetelli ha una nuova versione dei fatti su Ilary Blasi e Francesco Totti

La nuova teoria del pr è che se ci fosse stato un tradimento sarebbe uscita almeno una foto; che la coppia non si è separata e che le voci in giro sono solo chiacchiere. Tutto in linea con le foto pubblicate questa settimana da Chi ma Alex sembra voglia tutelare più l’ex calciatore che la conduttrice.

“Lui è molto giù adesso, mi ha detto che non ha voglia di parlare e pensa solo a proteggere i figli da queste notizie false”, ha spiega a Novella 2000 aggiungendo altro. “Francesco ha un’attrazione incredibile nei confronti della moglie. A volte dopo alcuni anni la passione scema, ma invece lui è ancora innamoratissimo”. La conclusione forse poteva evitarla perché fa supporre magari quello che non è: “Nel caso, domanderei a Ilary”. E’ forse Ilary che per un attimo ha creduto meno al loro matrimonio? Intanto, il pr romano non è più nel cast dell’Isola dei famosi 2022 e forse non è un caso.