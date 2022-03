Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart è nato il terzo figlio ed è il terzo maschietto

E’ nato il terzo figlio di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart e come sempre la coppia cerca di tenere il gossip e la curiosità di tutti il più lontano possibile. Il piccolo è nato il 28 febbraio ma come era prevedibile la mamma e il papà hanno atteso di portarlo a casa prima di annunciare il lieto evento. Impossibile sapere qualcosa in più dai profili social di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. I due attori hanno affidato l’annuncio a un comunicato stampa ma senza svelare il nome scelto per il terzo bebè. Ed è la direttrice della clinica romana scelta ancora una volta dalla Spada a riferire che il piccolo e la mamma stanno bene. E’ la stessa clinica dove la splendida attrice ha dato alla luce i primi due figli: Ettore che ha 11 anni e Ian che di anni ne ha 3. Terzo maschietto in famiglia e magari per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart non sarà l’ultima dolce attesa.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart non rivelano il nome del terzo figlio

Nelle foto pubblicate dalla clinica di Roma Ilaria appare in gran forma, bellissima e al settimo cielo. Sale la curiosità per il nome del piccolino, magari lo conosceremo tutti dopo le presentazioni in famiglia. La coppia è riuscita a tenere anche la gravidanza nascosta fino a quando ha potuto. E’ solo a novembre che ne hanno parlato, solo quando era davvero diventato impossibile non confermare, visto il pancione.

Kim e Ilaria stanno insieme dal 2010, un vero colpo di fulmine, si frequentavano da un mese e mezzo e galeotta è stata Caterina Balivo; non a caso la conduttrice è loro testimone di nozze. Ilaria Spada era già incinta del primo figlio, il secondo è arrivato invece ben 9 anni dopo. Adesso c’è il piccolo appena nato e ricordando le parole della splendida mamma “Ogni figlio mi migliora e migliora la coppia” chissà che non arrivi anche la tanto attesa femmina.