Marica Pellegrinelli al parco conferma la storia d’amore con William Djoko

Con una passeggiata al parco e una storia su Instagram Marica Pellegrinelli ha confermato la sua storia d’amore con William Djoko. E’ da mesi che l’amore per lei era nell’aria ma se il gossip dava continui indizi la coppia non confermava. Adesso invece sono usciti insieme allo scoperto, era il momento giusto per l’ex moglie di Eros Ramazzotti, soprattutto dopo le foto che di recente la cronaca rosa ha pubblicato. Erano le foto di una bellissima famiglia: Marica Pellegrinelli con i figli Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6 anni, con il nuovo compagno, Djoko. Lui è già un membro importante della famiglia, dalle foto era evidente, e adesso non c’è più dubbio, fanno sul serio e non potrebbe esserci niente di più bello di una nuova famiglia innamorata.

Marica Pellegrinelli e Djoko si allenano insieme al parco

Una passeggiata al parco ma forse Marica e William Djoko si allenano anche insieme. Nella storia pubblicata su Instagram lui è in tenuta sportiva, cammina davanti a lei. Marica non si vede ma c’è, soprattutto c’è tutta la sua voglia di mostrare l’amore ritrovato. Un tag al dj e produttore musicale, un cuore e anche lui condivide la storia, rivela la stessa emozione.

Sembra si siano conosciuti a Ibiza, un vero colpo di fulmine scattato qualche mese fa. E’ la prima volta che la coppia condivide qualcosa, che rende partecipi gli altri di una storia che sembra già importante. Se qualcuno pensava che dopo l’addio a Charley Vezza la modella potesse tornare con Eros Ramazzotti adesso non c’è più alcun dubbio che il loro matrimonio sia finito per sempre.

Eros invece dalla fine del matrimonio con Marica non ha mai mostrato sui social interesse per un’altra donna. In tanti sperano che il cantante torni con Michelle Hunziker, soprattutto adesso che è finita con Tomaso Trussardi. Queste però sono solo fantasie, la realtà Marica Pellegrinelli e William Djoko non hanno avuto timore di mostrarla.