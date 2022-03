Ilary Blasi e Francesco Totti: la coppia riappare al torneo di padel

Nessuna rottura ufficiale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, anzi la coppia riappare in due occasioni: alla festa di compleanno della figlia Isabel e al torneo di padel dell’ex calciatore. Non si sa se siano tornai insieme come un tempo, se la crisi è davvero superata (crisi che Ilary e Francesco Totti non hanno mai confermato), ma c’è tutta l’intenzione da parte loro di mostrare che il cielo è sereno. La settimana scorsa Isabel Totti ha compiuto 6 anni e Francesco Totti come sempre non ha fatto mancare i suoi auguri, i suoi messaggi d’amore, mentre Ilary si è limitata ad un like. In tanti hanno poi ipotizzato che davvero tra la conduttrice e l’ex calciatore ci siano davvero dei problemi, poi sono arrivate altre foto. E’ Ilary Blasi questa volta a fare un passo avanti, a mostrare la giornata di sole al torneo di padel di Francesco Totti.

Ilary Blasi e Francesco Totti insieme al centro sportivo Totti Sporting Club

Francesco Totti è un appassionato di padel, nel suo club a Roma i tornei di paddle si organizzano a cadenza mensile ma è la prima volta che Ilary Blasi pubblica stories dal Totti Sporting Club. A Sabaudia ieri era una bellissima giornata di sole e la coppia era lì, di domenica, anche se per il momento nessuna ha ancora visto le immagini piene di passione a cui la coppia ci ha da sempre abituato.

Tra la festa di compleanno della piccolina e il torneo di padel per Ilary e Francesco Totti è stato un fine settimana intenso, sembra però che qualunque cosa facciano o non facciano ai fan non vada bene niente. Se si mostrano è perché vogliono apparire una coppia non in crisi, se non si mostrano è perché sono in crisi. Ilary Blasi sta per partire con la nuova edizione de L’Isola dei famosi, avrà anche meno tempo per badare alle stories da pubblicare ma ieri ha mostrato la sua presenza accanto al marito mostrando un drone che voleva in cielo e il vestito scelto per la giornata.