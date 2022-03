Biagio d’Anelli chiude definitivamente la questione con Miriana Trevisan: “Non ne parlo più” ma arriva dopo di lei

Si torna a parlare della storia-non storia di Biagio d’Anelli e Miriana Trevisan anche nello studio di Mattino 5 News. Ospite di Federica Panicucci oggi Biagio, che ha dichiarato pubblicamente nel programma di Canale 5 che non vorrà più tornare a parlare di questa vicenda. “Per rispetto a te Federica, ne parlo qui oggi per l’ultima volta, visto che qui abbiamo iniziato a parlarne” ha detto Biagio nella puntata del 16 marzo 2022. Segue la scia di Miriana, che già domenica, nella puntata di Verissimo ( che era stata tra l’altro registrata giovedì) ha detto che non avrebbe più voluto parlare di Biagio, almeno pubblicamente e quindi nelle varie trasmissioni televisive. Dopo quelle dichiarazioni tra l’altro, l’ex vippone si era detto anche schifato della falsità di Miriana.

Biagio d’Anelli chiude con Miriana Trevisan: non parlerà più di lei

“Vi ringrazio tutti ma per me, almeno pubblicamente, sia in tv che sul web, questo argomento è chiuso” ha detto Biagio d’Anelli ospite questa mattina di Federica Panicucci. “Io ho saputo tramite intervista che ero stato lasciato” ha detto Biagio rispondendo alle accuse di alcuni opinionisti che lo hanno accusato di aver inscenato, una storia che non è mai esistita. Per alcuni tra l’altro, anche Miriana si è prestata a questa sceneggiata. Il d’Anelli ha ribadito che per lui il sentimento era vero, come era vera la storia. “Se avessi fatto io quello che ha fatto Miriana con me, mi avreste messo tutti alla gogna” ha continuato Biagio, ribadendo la sua buona fede in questa vicenda.

C’è da dire che il buon Biagio, arriva un bel po’ dopo la sua ex, visto che Miriana Trevisan, praticamente già una settimana fa aveva annunciato a Verissimo che avrebbe chiuso con questa storia, mettendo la parola fine…Dirlo oggi, non è poi una cosa cos’ sorprendente ed esclusiva…