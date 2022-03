Clarissa ci ha provato con Basciano? La rivelazione di Sophie da Chi

Sophie Codegoni e Clarissa Selassiè da amiche amiche a nemiche? Sembrerebbe proprio di si, almeno stando alle ultime dichiarazioni che l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi fidanzatissima con Alessandro Basciano ha rilasciato. La Codegoni infatti, parlando di quello che è successo in questi giorni, e anche durante la finale del Grande Fratello VIP 6, ha raccontato un aneddoto che ha fatto storcere il naso ai #basciagoni, i fan della coppia nata proprio nel reality di Canale 5. Pare che nel corso della serata, prima ancora che la puntata iniziasse, la Selassiè , si sia avvicinata a Basciano, mostrandogli i diversi cambi di abito che aveva fatto per la serata, un po’ come se lo volesse circuire, questa almeno è stata la sensazione di Sophie Codegoni…Pare che ci sia stata anche una foto, scattata con Basciano e che a quel punto, la Codegoni, non abbia resistito e abbia fatto una battuta provocazione: “Lo so che ci stai provando con lui”.

Ma erano davvero queste le intenzioni della principessa Selassiè? A quanto pare, archiviata la storia con Medugno, che sarebbe tornato dalla sua Giulia, la principessa sarebbe a caccia di una nuova preda e Sophie ne sarebbe convinta. E probabilmente, anche la grande “amicizia” che avevano costruito in casa, non è destinata a durare…

La battuta di Clarissa che ha lasciato Sophie senza parole

C’è dell’altro. La Codegoni infatti ha raccontato che Clarissa le avrebbe fatto una battuta molto acida, che la porta a pensare che non faccia il tifo per lei e per Alessandro, e per il loro amore. Anzi, per meglio dire, la battuta Clarissa l’avrebbe fatta ad Alessandro Basciano, e gli avrebbe detto: “Vuoi il mio numero, tanto lo so che presto tornerai single.” Una frase che stona con l’atteggiamento avuto successivamente, la Codegoni ha infatti detto che la Selassiè le ha scritto su instagram per dirle che sente la sua mancanza…Per maggiori dettagli, tutti in edicola per comprare la rivista Chi!