Cecilia Rodriguez trasloca nella casa nuova con l’aiuto della mamma

Senza l’aiuto della sua mamma Cecilia Rodriguez sarebbe in serie difficoltà con il trasloco. E’ Veronica Cozzani che sta aiutando la più piccola delle sue figlie a sistemare tutto per il trasloco, soprattutto a sistemare i tanti vestiti, tutte le cose di Cecilia e di Ignazio Moser. La casa nuova è pronta, la sorella di Belen ha anche festeggiato il 32esimo compleanno nella casa appena ristrutturata ma ancora vuota. Adeso invece è arrivato tutto il necessario per trasferirsi, cucina e letto ci sono, il bagno è perfetto, completo, per c’è Cecilia e Ignazio adesso c’è solo il trasloco da terminare. Lei ringrazia la sua mamma, tra le storie di Instagram mostra alcune immagini di Veronica che sistema tutto con cura e con la massima organizzazione, apre gli armadi della figlia, un po’ si dispera ma poi una valigia dopo l’altra il trasloco può iniziare.

Cecilia Rodriguez ringrazia la sua mamma

Non è un grazie solo per il trasloco, confida che la sua mamma è davvero in gamba e che lei da grande vorrebbe somigliarle perché nessuna è come Veronica. Non è poi così piccola Cecilia ma è ovvio che sua madre ha molta più esperienza, di certo ha già fatto altri traslochi ma il riferimento non è solo a questo.

Nella casa nuova l’aspetta Ignazio Moser, lui si occupa di montare le cose, per esempio l’enorme televisore che hanno appena comprato; devono appenderlo al muro e della staffa si occupa lui. Cecilia è sempre più orgogliosa, la casa è deliziosa, a parte il giardino che i due cani stanno rovinando con le loro buche. Adora la parte esterna della casa, le vetrate che dalla cucina si affacciano sul giardino, è lì che ha festeggiato il suo compleanno e anche se intorno ha i palazzi non le importa degli occhi indiscreti.