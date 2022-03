Berlusconi papà a 86 anni, Marta Fascina è davvero incinta?

C’è una vera e propria bomba lanciata nel mondo del gosisp, riguarda Silvio Berlusconi papà a 86 anni e ovviamente Marta Fascina che sarebbe incinta. La coppia è in dolce attesa? Per questo Berlusconi e Marta Fascina sabato scorso 19 marzo si sono “sposati”? Il loro matrimonio sembra non avere nessun valore giuridico, nozze simboliche. Perché sono state celebrate? E’ Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e giornalista sempre informato, a riportare su Mow una indiscrezione che fa notizia. Il rumor questa volta riguarda il cavaliere, che a 86 anni prosegue la sua eterna giovinezza. Cosa c’è di vero in questo dolce pettegolezzo, che per alcuni potrebbe essere molto amaro?

Dopo il finto matrimonio per Berlusconi anche un altro figlio?

Parte della famiglia Berlusconi ha trascorso qualche giorno di vacanza a St. Moritz. Barbara e Luigi Berlusconi con compagni e figli, dopo o forse prima dello scambio di promesse tra il padre e la Fascina, si sono rilassati sulla neve nel luogo che amano da sempre, è li passavano le vacanze in montagna da bambini. Sapevano già che la compagna del padre è in dolce attesa?

Magari si tratta solo di un pettegolezzo ma Roberto Alessi lo riporta anticipando tutti. L’ex premier sarà presto papà? I suoi figli hanno tutti a loro volta dei figli ma tutto è possibile. Al momento i diretti interessati tacciono, aggiungendo un pettegolezzo si sa solo che Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin erano tra gli assenti al non matrimonio del Cavaliere, ufficialmente per timore del covid.

La coppia continua a mantenere un basso profilo, a occuparsi di politica. Sui rispettivi profili social nemmeno una foto della cerimonia che li ha visti protagonisti, felici e innamorati. L’ultimo scatto insieme sul profilo della Fascina è per il compleanno di Silvio: “Buon compleanno amore mio”. Lui ha invece pubblicato l’ultimo scatto con la compagna il 14 febbraio. Attendiamo il seguito.