Chiara Ferragni finalmente più serena mostra le foto del compleanno di Leone: “L’umore non era dei più festosi”

Bisogna dire che il piccolo Leone, un po’ come tutti i bambini della sua età, non è stato fortunato con le feste di compleanno in grande stile. Praticamente una perenne pandemia: è successo nel 2020, nel 2021 e nel 2022 seppur senza restrizioni, le cose non sono andate molto meglio, visto che comunque la paura di organizzare grandi feste resta, soprattutto per i più piccoli che non possono essere vaccinati. Ma ci saranno sicuramente occasioni migliori nei prossimi anni anche perchè in fondo, questo compleanno di Leo, ha avuto un sapore speciale. Ha riunito tutta la famiglia prima che Fedez affrontasse la sua operazione, e questi sicuramente ha dato al cantante la giusta carica ma ha distratto anche i bambini, che avranno vissuto le tensioni della famiglia. Una piccola bolla di felicità prima delle ore più difficili per tutti. Il compleanno di Leone è stato festeggiato sabato 19 marzo, poche ore prima che Fedez entrasse in ospedale e ieri, dopo aver ricevuto rassicurazioni da parte dei medici, Chiara, sicuramente più serena, ha deciso di condividere con tutte le persone che la seguono, gli scatti dolcissimi del compleanno del piccolo Leone.

Un compleanno speciale per Leone e per la sua famiglia

Manco a dirlo, il tema scelto per il party del compleanno di Leone è i super eroi. Non poteva mancare il suo amato Spiderman e tutti i super eroi che ama tantissimo. Dalla torta a tutti i gadget per i piccoli invitati, ovviamente non è mancato nulla. Nei suoi scatti, Chiara ha mostrato anche tutto l’amore che le persone care a Federico hanno cercato di dargli nelle ore di grande paura e agitazione, prima dell’operazione al pancreas per rimuovere il suo tumore, preso per fortuna in tempo.

Chiara ha scritto sui social: “Sabato scorso Era il 4° compleanno di Leone. Avevamo organizzato una grande festa con tutti i suoi compagni di classe e amici visto che non aveva festeggiato davvero gli ultimi due anni a causa della pandemia, ma abbiamo dovuto cambiarla il giorno prima: papà ha dovuto subire un intervento chirurgico martedì ed è stato importante non rischiare di prendere il covid prima (quindi non così tante persone coinvolte). Quindi abbiamo avuto solo i suoi cinque migliori amici e la famiglia.Il nostro umore non era dei più festosi, ma alla fine è stata una grande festa per il nostro piccolo“.