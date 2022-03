L’amore di Arisa per Vito Coppola, la risposta al suo ex con le parole di Lucio Dalla

Arisa e Vito Coppola oggi saranno insieme a Domenica In, canteranno insieme The Joker and the Queen ma è solo parte della risposta della coppia all’ex fidanzato della cantante. Ieri Andrea Di Carlo ha lanciato la sua bomba contro il ballerino, ha ipotizzato che Vito sia omosessuale, che la loro storia d’amore sia finta. Arisa e Vito starebbero insieme solo perché conviene ad entrambi, per passare da un programma all’altro in tv. In realtà non hanno mai detto di essere fidanzati ma è vero che stanno facendo sognare i loro fan. Sono sempre insieme e ogni volta aggiungono un pezzetto alla loro vita insieme. L’ex fidanzato di Arisa in ogni caso è andato davvero oltre ma la cantante non è rimasta in silenzio. Intanto, un bel dito medio alzato, poi tra le storie di Instagram l’anticipazione di ciò che vedremo oggi a Domenica In.

Arisa e Vito Coppola cantano insieme The Joker and the Queen

Ieri erano in sala prove per cantare ancora una volta insieme, come hanno già fatto a Ballando con le Stelle. Se Vito ha insegnato ad Arisa a danzare, a lasciarsi andare, ad essere più femminile, lei gli sta dimostrando che può cantare. Insieme sono speciali e se non sono fidanzati è ugualmente amore.

L’artista lucana sceglie le parole di Lucio Dalla per dire in pochi secondi: “Il cuore ha delle orecchie speciali, la pancia, lo stomaco. Quando ti senti preso da qualcuno e da qualcosa è lo stomaco che se ne accorge insieme al cuore. Poi la parola amore ha così… è scritta…”.

Arisa non deve spiegare niente a nessuno, Vito Coppola non deve spiegare niente a nessuno. Non hanno mai detto di essere fidanzati, lei si sente fidanzata, lui si limita a sorridere e regalarle fiori, non stanno mentendo e quel dito medio è la risposta istintiva, le parole di Lucio Dalla le emozioni. Oggi a Domenica In forse diranno altro, forse semplicemente emozioneranno.