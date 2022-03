Lele Spedicato dei Negramaro è di nuovo papà, è nata la seconda figlia

Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è diventato papà per la seconda volta, questa notte è nata la sua seconda figlia. Per Emanuele Spedicato e Clio Evans dopo la nascita di Ianko nel 2018 adesso c’è la piccola Diana. Sono diventati genitori per la seconda volta ed è il chitarrista ad annunciarlo a tutti sui social. “Benvenuta tra noi piccola Diana” e poi lo scatto più tenero, con le loro mani una sull’altra subito dopo il parto ma è la piccola Diana che già stringe il dito del papà. “Vita chiama vita” inizia così il post del chitarrista. “Sei venuta questa notte con la benedizione di Dio”. Il grazie alla sua Clio, il peso della piccola: “3.330 kg di puro Amore”.

La nascita di Diana dopo il malore che colpì il chitarrista

Adesso sono in quattro in famiglia, sono così felici, soprattutto dopo il dramma che hanno superato tre anni fa, quando Lele Spedicato ebbe una emorragia cerebrale. Il ricovero d’urgenza in ospedale, la paura che Lele non superasse quel malore, le sue condizioni erano gravi tanto da allarmare tutti, non solo la famiglia, ma i Negramaro, i fan, Giuliano Sangiorgi, suo carissimo amico. Di quel terribile periodo adesso resta solo un brutto ricordo.

E’ nel giorno del compleanno dell’attrice e del chitarrista che la coppia aveva annunciato la seconda dolce attesa. “Buon compleanno amore mio!!! Oggi che è il nostro compleanno è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga”.

Il parto era previsto ad aprile, forse qualche giorno d’anticipo sulla nascita o forse un po’ di scaramanzia, ciò che conta è che adesso tutto è perfetto. Clio e Lele sono stati forti insieme, lei era incinta del primo figlio quando il chitarrista è stato colpito dall’emorragia cerebrale. Insieme sono rinati e oggi la vita chiama la vita con Diana tra le braccia.