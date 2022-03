Per Belen una dedica d’amore di Antonino: era la sua spalla, l’amore era forte

C’è anche Belen nel video che Antonino Spinalbese ha pubblicato rivelando della malattia, del suo percorso tra dolori e gioia. Non la cita mai, non vuole che diventi un momento di gossip, Antonino punta ad altro ed è tutto molto nobile. Nel raccontare dei suoi ultimi due anni di vita però non può non parlare della madre di sua figlia Luna, del loro amore. “Due anni fa credevo di avere raggiunto l’alba di una vita felice ma non era così”, ha perso una delle cose più care ma non parla “del gossip che tutti cercano”. Antonino Spinalbese nel suo lungo video pubblicato su Instagram va ben oltre le parole. “Erano bastate due novità per stravolgere la mia esistenza dall’oggi al domani: un nuovo lavoro e un nuovo amore. L’amore ci cambia già di per sé ma quando nel frattempo diventi personaggio è diverso, è come venire catapultati in un mondo parallelo, un universo nuovo e se ti piace o non ti piace non importa è come un buco nero che divora tutto ciò che ti circonda perché la vita non è più solo tua ma è anche l’intrattenimento degli altri”.

Antonino Spinalbese: “Ero felice davvero”

“I tuoi problemi di cuore non sono più solo chiacchiere tra amici ma titoli di quotidiani e riviste, qualcosa di strano per un tipo riservato come me che in fondo mi sento sempre quel ragazzi semplice di Torre del Greco” prosegue Spinalbese che parla di felicità quando stava con Belen, dell’amore che era forte.

“Ma l’amore è forte e ha reso normale anche per me una vita sotto i riflettori, anzi quella vita non finiva che stupirmi. Nove mesi e sarei diventato papà, ho visto tutto questo oltre che come una gioia come un passaggio di testimone, una staffetta consegnata dal cielo, dal mio papà Rosario, ero felice davvero”.

Ma era diventato un personaggio noto e questo lo turbava: “La mia ansia da notorietà mi turbava, ora più che mai. Quando aspetti un bambino di chiamano parenti, amici e non i giornalisti ma era okay perché avevo la mia spalla – Belen – a supportarmi” Era felice e il 12 luglio 2021 il giorno più felice della sua vita.

“Il momento più felice della mia vita che coincideva con una serie infinta di drammi l’inizio è dei più comuni, problemi di coppia come quelli di chiunque a parte il fatto che le riviste sembrano conoscere la natura dei miei problemi quando io stesso non li conoscevo”.