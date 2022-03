Il ritorno a casa di Fedez: “Sto bene, bello uscire dall’ospedale”

Fedez è tornato a casa ma già ieri sera le foto dall’ospedale con Chiara Ferragni facevano presagire la bella notizia arrivata questa mattina. Erano immagini diverse da quelle postate negli ultimi giorni, non c’era solo il ritorno di Chiara Ferragni in ospedale da Fedez ma quegli occhi sorridenti e le facce buffe di chi adesso può rilassarsi e lasciarsi andare alla serenità. Questa mattina l’ultimo scatto dalla stanza del San Raffaele di Milano ma solo poco fa Chiara l’ha pubblicata scrivendo che “Oggi è un buon giorno”. Lei bellissima dice addio a quella stanza dove avrà versato chissà quante lacrime e chissà quante ne avrà asciugate a Fedez. Non c’è bisogno di dire altro, Fedez è a casa, ha lasciato l’ospedale e si è avverato l’unico desiderio che ha avuto fisso in testa in questi giorni: tornare dai suoi bambini.

Fedez: “Sto bene”

Menre lasciava l’ospedale Fedez ha risposto all’unica domanda che tutti volevano fargli: “Sto bene, bello uscire dall’ospedale”. Queste le prime parole del rapper con accanto sua moglie. Hanno salutato tutti e sono andati via mano nella mano.

A casa la prima foto è per la piccola Vittoria, dolcissima con la molletta brand Chiara Ferragni tra i capelli. L’influncer è tornata ma prima scrive: “Sopraffatti dall’emozione” e ancora una volta con poche parole rivela tutto. Condivide la foto dell’uscita dall’ospedale e ripete “Il mio tutto”.

Non ci sono ancora le foto degli abbracci a casa, la gioia e i bacini dei loro bambini, non c’è ancora la voglia di pubblicare questi momenti così intimi e così tanto attesi giorno e notte.

Tutti fanno gli auguri a Fedez, che si rimetta presto, che tutto sia presto solo un brutto ricordo, che il tumore al fegato sia solo un altro modo per aiutare gli altri ma che per lui sia già tutto passato.