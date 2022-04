Arisa rivela il rapporto che ha con Vito Coppola ma c’è un problema

Dopo tante domande Arisa risponde al Corriere della Sera e confida che è innamorata, ammette che però c’è qualche problema. Vito Coppola sembra non volere dei legami, quindi Arisa e Vito non sono fidanzati ma non sono nemmeno solo amici. La cantante è innamorata e il ballerino? E’ un momento d’oro per Arisa, dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, il ruolo perfetto ne Il cantante mascherato, la sua voce che sembra diventare sempre più bella, ma c’è un problema e lo confessa. E’ innamorata ma non è fidanzata, non si lamenta di questa situazione, la comprende ma così tutti scoprono che la situazione è diversa da quella che appare in tv. Vito Coppola sempre così romantico con lei in diretta tv ma desidera vivere la sua vita, vuole che Arisa ci sia ma senza essere invadente.

Arisa è innamorata ma Vito Coppola no?

“È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vuole che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto – dice dolcissima Arisa – La vita è breve. Può succedere una guerra, il tempo non è infinito e mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo”.

Sa che non è una donna da sposare e spiega il motivo: “Se non fossi Arisa e avessi più tempo, sarei una donna non da sposare ma a cui fare una statua: sono molto propensa ad amare, mi piace prendermi cura dell’altro. Però la vita che faccio è questa: mi muovo sempre seguita da tante persone e io non posso mai seguire nessuno. Non sono mai sola e, quando sono sola, sono solissima”.

Amare è il suo desiderio, donare la vita a qualcuno, ovviamene c’è bisogno che l’altra persona faccia lo stesso.