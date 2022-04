Laura Pausini racconta come ha scoperto di essere incinta: ha sempre saputo che sarebbe stata una mamma

“Di una cosa sono sempre stata certa, che qualunque fosse stata la mia vita, io sarei stata una mamma” sono queste le parole di Laura Pausini che nei primi minuti del film che racconta parte della sua vita, e prova a immaginare cosa sarebbe successo se non fosse arrivata la vittoria al Festival. In Piacere di conoscerti, la cantante non riesce a trattenere tutte le sue emozioni di mamma. E lo dice più volte: anche se la sua vita non fosse stata costellata di successi, lei sarebbe stata una mamma, ne è certa. Ed è per questo che racconta, non senza sofferenza, gli anni in cui sperava di restare incinta ma lei e Paolo non avevano mai buone notizie. “Mi sono data l’ultima possibilità scrivendo anche una canzone, Celeste” spiega Laura nel suo film. E poi, con la voce rotta dall’emozione, racconta di quando ha scoperto di essere incinta di Paola.

Laura Pausini mamma: l’aneddoto raccontato in Piacere di conoscerti

Ancora prima di sapere che Paola stesse per arrivare, mamma Laura le aveva scritto la dolcissima canzone, con parole piene d’amore: “Ti aspetterò Senza andar via Come fanno già le rondini nell’aria Nella terra mia. Che invecchia, ma Sulla scia di un’altra età ballando sogna Mentre la tenera luce dell’est All’alba illumina speranze e ginestre E il cielo è così celeste…Celeste.” Ma l’attesa, dopo la scrittura di questo brano, non è durata molto.

La cantante racconta: “Ero in tour proprio con quel brano, cantavo Celeste sul palco, e una sera, durante un concerto di Perugia, mi sono accorta che non avevo la stessa forza di sempre, non riuscivo a cantare. Non avevo fiato. Mi sono avvicinata più volte quella sera durante il concerto a Paolo, gli ho detto che non riuscivo a cantare. Così la sera sono andata a dormire a casa dei miei genitori. Il giorno dopo, non so neanche io perchè, ho fatto il test di gravidanza. Loro erano tutti seduti in salotto e io sono arrivata, c’era anche mia sorella e io le ho detto CIAO ZIA“. Il racconto di Laura viene poi interrotto da un forte pianto, non riesce proprio a trattenere le lacrime mamma Laura parlando della sua dolcissima Paola.

“Dopo qualche mese ho condiviso la gioia con i miei fan, che però avevano già intuito e da lì è nata una Laura che si sentiva quasi volare, non so neanche come spiegarlo” racconta Lauta mentre sullo schermo scorrono le immagini della cantante con il pancione sul palco. “Mi sentivo bellissima, mi sentivo completa” ha svelato Laura.

Nel film, vengono mostrate anche delle immagini inedite: la cantante in ospedale, le prime parole di Paola e poi i suoi esercizi al piano e la passione per la musica. “Paola è cresciuta in questo mondo, è cresciuta in mezzo alla musica e non ci stupirebbe se volesse intraprendere la nostra stessa carriera; devo dire che si, il confronto che ci sarebbe con me, mi spaventa” ha raccontato la cantante che per sua figlia e per il suo futuro, si augura chiaramente il meglio.