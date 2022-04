Ida e Riccardo di nuovo vicini a Uomini e Donne, il pubblico non ci sta: “buffoni”

Quando Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne il pubblico che segue con passione il programma di Canale 5 ha temuto il peggio: una nuova minestra riscaldata e una sorta di riavvicinamento a Ida Platano, dopo oltre un anno e dopo che ci hanno riprovato decine di volte. Riccardo e Ida sembravano aver preso delle strade diverse ma dopo il ritorno del tarantino a Uomini e Donne ( tra l’altro è casualmente arrivato proprio quando la storia tra la Platano e Alessandro era chiusa) tra i due c’è una ritrovata complicità che non sta piacendo al pubblico. I commenti sui social si sprecano e tra quelli più carini, come si può vedere anche sulla pagina FB del programma, c’è quello di chi definisce i due come due “buffoni”.

Ida e Riccardo di nuovo vicini: il pubblico di Uomini e Donne non ci sta

Dopo la richiesta di Riccardo di ballare con Ida, il pubblico si è fatto sentire suo social. C’è chi spera che due tornino insieme e che lascino il programma: “Fosse la volta buona almeno ste due palle non le vedremo più..“. E ancora: “Mi viene in mente una sola parola per definirli: BUFFONIIIIII !!!“. Il pubblico è deluso da quello che sta succedendo: “Ridicolaggine al top…ma io dico sono stati insieme, hanno quasi convissuto, hanno reciprocamente i numeri di cellulare e l’indirizzo e devono venire in una trasmissione televisiva per parlarsi????”. Non mancano anche le accuse: “Riccardo è tornato perché sicuramente è stato chiamato dalla redazione, chissà se è anche pagato.E la storia si ripete, credono che l’audience aumenti?Hanno stufato queste solite finte storie, trite e ritrite.“

Ma c’è anche chi pensa che l’idillio durerà molto poco: “Un paio di uscite e si “uccideranno” di cattiverie, ricordi al veleno, mancanze e aspettative illuse!!! Riccardo (l’uomo dov’è? ) e Ida (dente avvelenato) “. Sono molti i telespettatori a parlare persino di mancanza di rispetto verso il pubblico. E poi c’è chi sentenzia: “Riccardo è un omuncolo che finirà di nuovo con Ida,dopo che se ne sono dette di ogni!!!!!!.”