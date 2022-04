Cecilia Rodriguez: “La gente mormora” ma parla di Ignazio o del fratello?

Escludendo Belen non è un periodo semplice questo per la famiglia Rodriguez. Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c’è un gossip bruttissimo che parla di presunto tradimento; per Gustavo Rodriguez c’è l’eliminazione dall’Isola dei famosi; per Jeremias ci sono tante persone contro di lui, per il suo atteggiamento nel reality show di Ilary Blasi. Lo scoop di ieri di Alessandro Rosica sul presunto tradimento di Ignazio nei confronti di Cecilia è sulla bocca di tutti. Lei ha risposto con una foto del suo fidanzato che gioca con il loro cagnolino, cosa che non faceva da tempo. Nelle stories di entrambi varie immagini nella cucina della nuova casa e poi il post appena pubblicato dalla piccola delle Rodriguez.

Papà Gustavo fa ritorno a casa e forse la prossima puntata sarà il turno di Jeremias, in ogni caso la coppia dei Rodriguez non ha fatto una grande Isola. “Mormora la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria” ha commentato Cecilia pubblicando le foto dei due naufraghi a cui è legatissima. Ha preso in prestito un brano di Jovanotti che potrebbe andare bene anche contro il pettegolezzo che parla del presunto tradimento del suo fidanzato.

“Sono lì con voi, in ogni passo che fate, siete veri e ne vado fiera di questo. Vi amo, non vedo l’ora di abbracciarvi” ha aggiunto la sorellina di Belen. Quindi il messaggio era per il padre e il fratello, non ha nessuna intenzione di smentire il resto o di parlarne.

Alessandro Rosica però sembra convinto del suo scoop: “Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire… Io mi arrendo” ha commentato condividendo la foto in bianco e nero postata ieri sera da Chechu. Sempre l’investigatore social sulla sua pagina ha richiamato l’attenzione così: “Meglio non provare a farmi passare da bugiardo. Potrei tirare fuori qualcosa di più…”.