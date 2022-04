Alessia Marcuzzi alle Maldive per festeggiare il compleanno del marito, sembra una ragazzina

Alessia Marcuzzi è volata alle Maldive, una vacanza perfetta per festeggiare il compleanno del marito ma anche la Pasqua da trascorrere con i figli. Con Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi ci sono sia Mia, figlia di Alessia e Francesco Facchinetti, che Tommaso, nato dal legame della conduttrice con Simone Inzaghi. Questa volta in vacanza la famiglia allargata non è al completo ma nel meraviglioso angolo di paradiso ci sono le persone che ama di più al mondo. La conduttrice 49enne è davvero in gran forma, tra le storie che pubblica su Instagram e i post che lascia sul suo profilo sembra una ragazzina. Il corpo da tempo è diventato esile, ovviamente niente trucco e capelli lunghi e ricci, selvaggi perché in vacanza Alessia Marcuzzi si gode la bellezza della natura, il relax totale, la famiglia.

Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno di Paolo nel bungalow alle Maldive

Lei sembra una ragazzina, Paolo Calabresi Marconi compie 51 anni e li mostra più o meno tutti. Sono innamoratissimi, cantano insieme la più classica delle canzoni di auguri e si divertono come due ragazzini sotto lo sguardo di Mia che intanto guarda la sua serie tv preferita. Nelle storie di mamma Alessia appare anche Tommaso; entrambi i figli sono legatissimi al marito della Marcuzzi. Con loro in vacanza ci sono anche alcuni amici.

Alle Maldive c’è spazio solo per l’amore e tutta l’energia positiva, al momento ad Alessia Marcuzzi non sembra mancare la tv e di certo la festa di compleanno è solo all’inizio. Paolo è nato il 20 aprile, oggi, stasera, sarà una festa continua per lui. Non potrebbe essere così, già le Maldive è un regalo da sogno. La coppia è sposata dall’1 dicembre del 2014; il loro sì a Londra lo ricordano tutti. Alessia è stata una delle spose più belle, i suoi abiti da sposa sono indimenticabili.