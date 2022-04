Le nuove foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: per la rivista Chi nessun dubbio

Per la rivista Chi non ci sono dubbi: Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono una coppia. Altro che riavvicinamento tra Michelle e il suo ex marito Tomaso Trussardi. La conduttrice, prima di partire per le ferie in montagna per Pasqua, ha trascorso qualche ora in piacevole compagnia di Giovanni. O meglio, avrebbe trascorso qualche ora con il bel dottore sardo, perchè questa è la convinzione della rivista Chi che lancia lo scoop. Dopo le foto pubblicate dalla rivista tedesca, mai commentate da Michelle Hunziker o da Angiolini, arrivano altre immagini. Questa volta Michelle e Giovanni non sono nello stesso scatto ( pare siano stati più furbi) ma sono nello stesso albergo. Una semplice coincidenza? Non sembrerebbe…Si alimenta quindi di nuovo il gossip che vorrebbe la bella conduttrice di Striscia la notizia al fianco dell’ex concorrente del Grande Fratello. Una coppia di bellissimi, non c’ è che dire, se non fosse che però al momento, queste sono solo ipotesi dal mondo del gossip e nulla di più.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: su Chi altre foto della “coppia”

Secondo quanto si legge sulla rivista Chi, i due erano insieme nello stesso albergo di Milano. I paparazzi sono riusciti a beccarli quando stavano lasciando la struttura: prima è stata avvistata lei che è salita sulla sua auto fucsia e si è dileguata nel traffico, poco dopo lui che a piedi si è diretto alla stazione. C’è da dire che Michelle non ha paura di essere fotografata, altrimenti non se ne andrebbe in giro con il suo bolide fucsia, molto ma molto riconoscibile.

Una cosa è certa i due non hanno trascorso le feste di Pasqua insieme, in ogni caso. Michelle ha passato le ferie in montagna, sulle Dolomiti mentre il bel dottore sardo è volato in Messico per impegni di lavoro. I due al momento non hanno commentato questi scatti, lo faranno?

“Mi piace buttarmi, bruciarmi, investire. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore perché fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo” aveva detto di recente Michelle, frasi riferite al suo nuovo fidanzato? Staremo a vedere?