Anna Tatangelo dopo la rottura con Livio Cori: è finita davvero

Sui social Livio Cori non dice nulla, i suoi ultimi post dopo la notizia della rottura con Anna Tatangelo parlano solo di Made in Sud, di lavoro. Anna Tatangelo risponde ma a modo suo, si mostra in tutto il suo splendore ma è soprattutto un caro amico a dire qualcosina in più. “Anna Tatangelo è tornata” e sui social lo scrive Andrea Amara, il suo personal stylist e ovviamente suo caro amico. Proprio mentre tutti parlavano dell’addio tra Anna Tatangelo e Livio Cori ieri la cantante organizzava la sua serata, forse la prima da single, da donna libera. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, forse non ci sarà nessuna conferma con chissà quale intervista ma sembra che davvero tra i due cantanti sia finita ancora prima che arrivasse un passo più importante. Anna e Livio stavano vivendo il loro amore procedendo senza fretta, soprattutto perché la Tatangelo è mamma ed è sempre al suo Andrea che pensa prima di tutti gli altri.

Perché è finita tra Anna Tatangelo e Livio Cori?

Sembrava un amore immenso e invece a poche settimane dalla meravigliosa dichiarazione d’amore è già finito. Lei non sembra per niente dispiaciuta, anzi desiderosa di mostrare che sta bene, che si diverte in buona compagnia, con ottimo cibo e anche uno spettacolo che sembra apprezzare molto. “Anna is back” ha scritto Amara e sono parole che fanno pensare a tutti che lui è felice che Anna sia tornata… single.

Cibo argentino, il tango che diventa passione, la serata per Anna Tatangelo è alla ricerca di una nuova serenità. Il lavoro continua a darle soddisfazioni mentre l’amore non sembra stare dalla sua parte. Si accorge che il suo personal stylist sta registrando un video, sorride e sembra non avere più nulla da dire. Nessuno sa perché è finita con Livio Cori, nessuno parla, forse è ancora troppo presto, forse fa ancora troppo male.