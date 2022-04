Antonino Spinalbese: “Per mia figlia ho fatto rinunce d’amore”

Dopo Belen anche per Antonino Spinalbese c’è stata la possibilità di vivere un nuovo amore ma lui confida che per sua figlia ha fatto delle rinunce. Da quando l’ex compagno di Belen Rodriguez si è lasciato andare pubblicando un video che parla della sua malattia da poco scoperta e della sua vita, ha imparato a raccontarsi, ha voglia di uscire fuori e non essere solo l’ex della splendida argentina. Antonino Spinalbese porta la fede al dito, sopra c’è inciso il nome di sua figlia Luna; è un regalo che a lui ha fatto molto piacere ricevere. Da quando è diventato papà la sua vita è cambiata, Luna Marì non è solo l’amore più grande ma è anche la ragione per cui l’ex hair stylist riesce a fare tante rinunce, anche in amore. E’ durante l’intervista al programma radiofonico Trends e Celebrities che Antonino ha fatto nuove confidenze parlando d’amore.

Antonino Spinalbese: “Tutte le altre saranno amanti”

Forse esagera un po’ quando dice: “Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti” forse è davvero troppo ma ha spiegato: “Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce”. Quindi avrà spezzato qualche cuore o forse c’è stata qualcuna che non è stata capace di dividerlo con la sua bambina.

Per la sua Luna si augura sia felice: “Io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice”.

Da parrucchiere a imprenditore e Antonino Spinalbese non può che essere fiero di se stesso ma è ambizioso, se dovesse arrivare qualche proposta interessante che riguarda la tv sarebbe lieto di valutare. Oggi è felice con il suo nuovo lavoro ma non vuole esagerare, sempre per non togliere tempo a sua figlia, la dolcissima Luna Marì.